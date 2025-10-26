Liga Nacional

Revelan la cifra que tendría que pagar "La More" para comprar al CD Victoria de La Ceiba

Saúl Fox, mejor conocido como "La More", reveló la cifra que tendría que pagar para hacerse dueño del Victoria.

2025-10-26

El Club Deportivo Victoria atraviesa una complicada situación administrativa que ha generado atrasos en los pagos y deudas con los jugadores del plantel. Esta crisis económica ha encendido las alarmas dentro de la institución ceibeña y pone en duda la estabilidad del equipo para lo que resta del torneo Apertura 2025.

Ante este panorama, el reconocido influencer y empresario Saúl Fox, popularmente conocido como “La More”, manifestó públicamente su interés en involucrarse con el equipo y emprender un nuevo proyecto que ayude a rescatar a la histórica “Jaiba Brava” de su delicado momento financiero.

“Victoria anda costando como 10 millones de lempiras, más las deudas que tiene...”, comentó Fox, dejando entrever que ya ha tenido acceso a información sobre el valor total de la institución. Sin embargo, hasta el momento no existe una cifra oficial que confirme el monto exacto de las obligaciones económicas que arrastra el club.

La incertidumbre sobre la magnitud de las deudas salariales y logísticas continúa, ya que la directiva del Victoria no ha brindado un informe detallado al respecto. Aun así, Saúl Fox aprovechó sus redes sociales para invitar a sus seguidores a sumarse al proyecto, con el objetivo de reunir apoyo e inversión para levantar al emblemático club ceibeño.

Por ahora, la dirigencia del Victoria no ha emitido un pronunciamiento claro sobre la posible incorporación de Fox ni sobre si su participación sería como propietario o como parte de la junta directiva. Su presencia, sin embargo, ya empieza a generar expectativa entre la afición.

El creador de contenido dio el primer paso en su acercamiento al club al asistir a uno de los entrenamientos más recientes del equipo, donde conversó con el cuerpo técnico y miembros de la dirigencia. Durante una transmisión en vivo en TikTok, confirmó que ya conoce la cantidad que debería pagar para adquirir al Victoria, lo que deja abierta la posibilidad de una inminente negociación.

Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.
