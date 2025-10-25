Marathón le pega a Motagua con gol de Nicolás Messiniti y lo rezaga en la tabla de posiciones de Liga Nacional

El Marathón, bajo la dirección técnica de Pablo Lavallén, continúa su curva ascendente en la Liga Nacional tras imponerse 1-0 a Motagua en el clásico de las "Emes" por la Jornada 16 del Apertura 2025. El único tanto del partido fue obra de Nicolás Messiniti en el primer tiempo. Con este resultado, los verdolagas se consolidan como escoltas del Olimpia, sumando 30 puntos, uno menos que los leones.



El juego arrancó con intensidad, donde al minuto 20' destacó una jugada de peligro para Marathón. Rubilio Castillo envió una asistencia precisa a Messiniti, quien controló el balón, pero la rápida respuesta del portero Luis Ortiz salió victoriosa tras burlar al delantero argentino robándole el balón con sus manos.



VER MÁS: TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA NACIONAL

Cuatro minutos después, llegó la apertura del marcador. Un centro medido de Isaac Castillo fue peinado por el charrúa Sebastián Cardozo, de pésimo andar, dejando el balón servido para que Nicolás Messiniti definiera con comodidad y pusiera el 1-0 a favor de los verdolagas.



Motagua reaccionó intentando equilibrar el juego, pero en el minuto 30' Luis Santamaría protagonizó una salida defensiva fundamental al cerrar un ataque de Marathón, que avanzaba con hasta cuatro jugadores, evitando un segundo gol que parecía inminente.



Al minuto 38', Rubilio Castillo, que lo intentó e intento, tuvo una clara oportunidad para ampliar la ventaja. Tras una combinación rápida con Alexy Vega, su disparo cruzado se fue levemente desviado, rozando el poste derecho de la portería azul, lo que mantuvo con vida al cuadro visitante.

Un minuto después, las águilas azules tuvieron la oportunidad más clara de la primera mitad cuando el panameño Jorge “Puchulín” Serrano, tras una gran maniobra individual, remató fuerte, pero su disparo se estrelló en el poste, frustrando al equipo capitalino.



En la segunda parte, Motagua ejerció un dominio notable, buscando el empate con llegadas por ambas bandas. Luis Santamaría fue clave en la salida y generación de juego para los azules, que apostaron al ataque ordenado frente a una defensa del monstruo que se mantuvo firme.



Los visitantes presionaron hasta el último momento, pero el Marathón supo mantener la compostura. La defensa verdolaga se plantó con solvencia atrás, negando espacios y oportunidades claras a un Motagua que buscó inquietar constantemente.

Una pausa para destacar la enorme intervención de Luis Ortiz al minuto 79'. El portero se lanzó a su derecha para desviar un potente remate ofensivo de Jonathan Bueso, evitando así el segundo tanto verdolaga.



Sobre el cierre, al 87', Marathón volvió a responder en ataque. Sin embargo, el servicio final de Bueso en una jugada de peligro terminó por irse fuera, desaprovechando una chance para aumentar la ventaja y dejar el partido casi sentenciado.



El pitazo final confirmó la victoria del Marathón, que con este resultado reafirma su lugar en la tabla y muestra un nivel creciente en su juego, dejando a un Motagua de Javier López golpeado que tendrá que ir al Nacional a jugarse el boleto a la Champions de Concacaf contra Cartaginés el próximo martes, y rezagado en la tabla de posiciones...

- FICHA TÉCNICA -