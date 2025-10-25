Marathón le pega a Motagua con gol de Nicolás Messiniti y lo rezaga en la tabla de posiciones de Liga Nacional

Cuatro minutos después, llegó la apertura del marcador. Un centro medido de <b>Isaac Castillo </b>fue peinado por el charrúa <b>Sebastián Cardozo</b>, de pésimo andar, dejando el balón servido para que <b>Nicolás Messiniti </b>definiera con comodidad y pusiera el 1-0 a favor de los verdolagas.<br /><br /><b>Motagua </b>reaccionó intentando equilibrar el juego, pero en el minuto 30' <b>Luis Santamaría</b> protagonizó una salida defensiva fundamental al cerrar un ataque de <b>Marathón</b>, que avanzaba con hasta cuatro jugadores, evitando un segundo gol que parecía inminente.<br /><br />Al minuto 38', <b>Rubilio Castillo</b>, que lo intentó e intento, tuvo una clara oportunidad para ampliar la ventaja. Tras una combinación rápida con <b>Alexy Vega</b>, su disparo cruzado se fue levemente desviado, rozando el poste derecho de la portería azul, lo que mantuvo con vida al cuadro visitante.