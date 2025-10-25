UPN se baja al Motagua: Así quedó la tabla de posiciones tras los triunfos de Marathón y Lobos, ¡Victoria se hunde en el sótano!

<b>Marathón arranca con paso firme la jornada 16 del Apertura 2025 tras imponerse a Motagua</b>, en un duelo que confirmó el gran momento que vive el cuadro verdolaga. Con esta victoria, el equipo sampedrano alcanzó los 30 puntos y se mantiene al acecho del líder Olimpia, en una batalla cerrada por el primer lugar del campeonato.El conjunto dirigido por Pablo Lavallén mostró solidez y efectividad ante un Motagua que no logra levantar cabeza en el torneo. Los azules se quedaron con 19 puntos y ahora corren el riesgo de complicarse en la lucha por los puestos de clasificación, mientras el “Monstruo Verde” continúa demostrando por qué es uno de los grandes candidatos al título.