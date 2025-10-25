UPN se baja al Motagua: Así quedó la tabla de posiciones tras los triunfos de Marathón y Lobos, ¡Victoria se hunde en el sótano!

El conjunto dirigido por Pablo Lavallén mostró solidez y efectividad ante un Motagua que no logra levantar cabeza en el torneo. Los azules se quedaron con 19 puntos y ahora corren el riesgo de complicarse en la lucha por los puestos de clasificación, mientras el “Monstruo Verde” continúa demostrando por qué es uno de los grandes candidatos al título.

Marathón arranca con paso firme la jornada 16 del Apertura 2025 tras imponerse a Motagua , en un duelo que confirmó el gran momento que vive el cuadro verdolaga. Con esta victoria, el equipo sampedrano alcanzó los 30 puntos y se mantiene al acecho del líder Olimpia, en una batalla cerrada por el primer lugar del campeonato.

Por su parte, Olimpia sigue dominando la tabla con 31 unidades tras 14 jornadas disputadas. Los albos, que suman nueve triunfos, solo han perdido un encuentro y mantienen la mejor diferencia de goles del torneo con +16. El equipo de Espinel buscará en esta fecha conservar el liderato ante la presión constante de su eterno rival.

En la tercera posición aparece Real España, que con 22 puntos sigue mostrando una campaña irregular, pero con margen para pelear por los puestos de privilegio. Los aurinegros suman seis victorias, cuatro empates y cuatro derrotas, consolidándose como uno de los equipos más ofensivos, aunque con altibajos en defensa. Olancho es cuarto con 21.

Lobos UPNFM, con su pedazo de triunfo ante Victoria, alcanzó la suma de 20 puntos y escaló hasta la quinta posición del campeonato. Platense completan la zona media-alta de la tabla con 19 puntos, respectivamente.

Motagua bajó al séptimo puesto con 19 puntos y la derrota ante Marathón la celebra Juticalpa FC que llegó a 17 unidades en el campeonato.

En la parte baja, la situación es preocupante para Génesis, Choloma y Victoria, especialmente este último, que apenas ha conseguido cinco puntos en 13 presentaciones. Los ceibeños no encuentran el rumbo y son los principales candidatos al descenso, mientras que el resto busca cerrar con dignidad un torneo que ya empieza a definir a sus protagonistas rumbo a la fase final.