Saúl Fox, La More, revela cuántos millones cuesta Victoria y el plan para rescatar al club: No quiere jugadores extranjeros

Todo parece indicar que lo que comenzó como una broma va muy en serio por parte de <b>Saúl Fox</b>, a quien mejor conocen como<b> La More</b> por su irrupción en el mundo de las redes sociales que lo ha llevado a ser uno de los tiktokers más reconocidos de Centroamérica.<br /><br />El ceibeño, que comenzó su popularidad en plena pandemia mediante una entrevista que un canal de televisión realizaba a ciudadanos que hacían fila en un banco para reclamar sus remesas en el centro de <b>La Ceiba</b>, se ha sumado desde ya a la obra de rescatar al <b>Club Deportivo Victoria</b>, campeón de Liga Nacional en 1994.<br /><br />"Estamos pensando junto a Supremo comprar el Club Deportivo Victoria de La Ceiba y levantarlo. ¿Ustedes creen que sea buena inversión?", fue la piedra de lanza que utilizó en sus redes sociales para arrancar una travesía que a priori deberá saber que no será nada fácil.