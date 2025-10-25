Liga Nacional

Saúl Fox, La More, revela cuántos millones cuesta Victoria y el plan para rescatar al club: No quiere jugadores extranjeros

El tiktoker está muy entusiasmado con el proyecto al que se podría sumar de lleno que incurre en salvar al club Victoria de Honduras.

2025-10-25

Todo parece indicar que lo que comenzó como una broma va muy en serio por parte de Saúl Fox, a quien mejor conocen como La More por su irrupción en el mundo de las redes sociales que lo ha llevado a ser uno de los tiktokers más reconocidos de Centroamérica.

El ceibeño, que comenzó su popularidad en plena pandemia mediante una entrevista que un canal de televisión realizaba a ciudadanos que hacían fila en un banco para reclamar sus remesas en el centro de La Ceiba, se ha sumado desde ya a la obra de rescatar al Club Deportivo Victoria, campeón de Liga Nacional en 1994.

"Estamos pensando junto a Supremo comprar el Club Deportivo Victoria de La Ceiba y levantarlo. ¿Ustedes creen que sea buena inversión?", fue la piedra de lanza que utilizó en sus redes sociales para arrancar una travesía que a priori deberá saber que no será nada fácil.

Reinaldo Rueda hace petición especial a la Liga Nacional previo a los duelos eliminatorios de Honduras

La More tiene varias ideas qué implementar en el club lechero, todo esto para que vuelva a ser un semillero del fútbol nacional como lo era en años anteriores junto a Vida y Platense, otros clubes que han adoptado otra mística. Una de las metas del tiktoker es, en todo caso coger la batuta del club, jugar con puro jugador hondureño.

"Vamos a ir a los pueblos, donde nadie hace visorías, a los barrios, nada de extranjeros, esos solo vienen a robar aquí. Solo quiero gente de barrio que metan el pecho, ya van a ver que hasta al Olimpia y a Motagua les vamos a ganar, todos esos jugadores de pueblos y barrios humildes son buenos jugadores, lo que pasa que aquí es por argollas y pagan por jugar", aseguró en un live de TikTok.

"Haré una gira por todo los barrios de Honduras hasta a La Mosquitia, la Santa Bárbara, a la Rivera Hernández, a Choloma, a Chamelecón, a Olancho... con esos 15 mil dólares que ganan los extranjeros les pago a los hondureños", afirmó.

Asimismo, el también empresario pidió ayuda económica al pueblo ceibeño a que se unan para salvar a un club que Javier Cruz, presidente actual de la institución, ha dejado a la deriva con deudas y salarios atrasados a los futbolistas que tienen más de tres meses de no cobrar.

La More visitó el entrenamiento del Victoria y platicó con el DT colombiano Jhon Jairo López.

Sobre el valor actual del club y las deudas que tienen, Fox reveló. "Victoria anda costando como 10 millones de lempiras, más las deudas que tiene...", dejando claro que la inversión no es sencilla, pero sabiendo de antemano que un proyecto bien cimentado podría darle un matiz diferente a un club que camina sobre la cornisa coqueteando con la bancarrota.

La More ya hizo el primer contacto con la institución deportiva y su primera misión fue mediar para que futbolistas como Wisdom Quayé y Walter Martínez Betanco continuaran en el club después de haber amenazado con salir por falta de pagos. También comenzó a darle publicidad al próximo partido que tiene como local el elenco blanquiazul este sábado a las 7:30 contra UPNFM.

Cabe reseñar que en su momento también se dijo que otro de los tiktoker que estaría involucrándose en este proyecto junto a Saúl Fox es Léster Cardona, Supremo, que también tiene raíces ceibeñas. La More siempre ha sido muy apegado al fútbol ya que desde niño su sueño fue ser futbolista profesional al grado de hacer pruebas en el DC United de la MLS, tal y como en su momento DIEZ lo destacó.

