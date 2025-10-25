Saúl Fox, La More, revela cuántos millones cuesta Victoria y el plan para rescatar al club: No quiere jugadores extranjeros

Todo parece indicar que lo que comenzó como una broma va muy en serio por parte de Saúl Fox, a quien mejor conocen como La More por su irrupción en el mundo de las redes sociales que lo ha llevado a ser uno de los tiktokers más reconocidos de Centroamérica.



El ceibeño, que comenzó su popularidad en plena pandemia mediante una entrevista que un canal de televisión realizaba a ciudadanos que hacían fila en un banco para reclamar sus remesas en el centro de La Ceiba, se ha sumado desde ya a la obra de rescatar al Club Deportivo Victoria, campeón de Liga Nacional en 1994.



"Estamos pensando junto a Supremo comprar el Club Deportivo Victoria de La Ceiba y levantarlo. ¿Ustedes creen que sea buena inversión?", fue la piedra de lanza que utilizó en sus redes sociales para arrancar una travesía que a priori deberá saber que no será nada fácil.

La More tiene varias ideas qué implementar en el club lechero, todo esto para que vuelva a ser un semillero del fútbol nacional como lo era en años anteriores junto a Vida y Platense, otros clubes que han adoptado otra mística. Una de las metas del tiktoker es, en todo caso coger la batuta del club, jugar con puro jugador hondureño.



"Vamos a ir a los pueblos, donde nadie hace visorías, a los barrios, nada de extranjeros, esos solo vienen a robar aquí. Solo quiero gente de barrio que metan el pecho, ya van a ver que hasta al Olimpia y a Motagua les vamos a ganar, todos esos jugadores de pueblos y barrios humildes son buenos jugadores, lo que pasa que aquí es por argollas y pagan por jugar", aseguró en un live de TikTok.



"Haré una gira por todo los barrios de Honduras hasta a La Mosquitia, la Santa Bárbara, a la Rivera Hernández, a Choloma, a Chamelecón, a Olancho... con esos 15 mil dólares que ganan los extranjeros les pago a los hondureños", afirmó.



Asimismo, el también empresario pidió ayuda económica al pueblo ceibeño a que se unan para salvar a un club que Javier Cruz, presidente actual de la institución, ha dejado a la deriva con deudas y salarios atrasados a los futbolistas que tienen más de tres meses de no cobrar.

