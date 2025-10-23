John Jairo se sincera ante la crisis que sufre el Victoria en el torneo apertura: "No se lo deseo a nadie"

La "Jaiba Brava" del <b>Victoria</b> atraviesa duros momentos en la <b>Liga Nacional de Honduras</b> en el que están hundidos en el sótano de la tabla de posiciones y el atraso salarial de varios meses al plantel, lo que ha provocado que un grupo de futbolistas abandonen las filas del conjunto ceibeño en la etapa final del torneo.La junta directiva del Victoria le adeuda alrededor de cuatro meses de pago a su plantel y no han recibido respuesta por parte de ningún directivo sobre la situación. Jugadores como <b>Wisdom Quaye</b> y <b>Walter "Colocho" Martínez</b> se han desligado del club, mientras que los mexicanos Yair Delgadillo, Luis Franco y el arquero colombiano Humberto Acevedo se mantienen expectantes a una respuesta pronta para aclarar su futuro.