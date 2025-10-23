John Jairo se sincera ante la crisis que sufre el Victoria en el torneo apertura: "No se lo deseo a nadie"

La junta directiva del Victoria le adeuda alrededor de cuatro meses de pago a su plantel y no han recibido respuesta por parte de ningún directivo sobre la situación. Jugadores como Wisdom Quaye y Walter "Colocho" Martínez se han desligado del club, mientras que los mexicanos Yair Delgadillo, Luis Franco y el arquero colombiano Humberto Acevedo se mantienen expectantes a una respuesta pronta para aclarar su futuro.

La "Jaiba Brava" del Victoria atraviesa duros momentos en la Liga Nacional de Honduras en el que están hundidos en el sótano de la tabla de posiciones y el atraso salarial de varios meses al plantel, lo que ha provocado que un grupo de futbolistas abandonen las filas del conjunto ceibeño en la etapa final del torneo.

"Nosotros respondemos por lo deportivo, lo administrativo lo responderán los dirigentes. Esperamos que los jugadores entiendan eso y podamos sumar los puntos necesarios para estar más tranquilos", expresó ante los cuatro meses de deudas que la directiva debe a los jugadores y que aún no reciben una respuesta.

Diario DIEZ charló con el técnico colombiano John Jairo López , quien llegó a la jaiba en sustitución del entrenador mexicano David Patiño tras malos resultados en el inicio del campeonato. El experimentado técnico llegó como salvador del Victoria, pero sin contar todos los problemas económicos a los que se enfrentaría.

A pesar de la crisis que vive el equipo ceibeño, el entrenador colombiano se mostró muy enfocado en su rival los Lobos de la UPNFM con el que disputarán la jornada 16 de la Liga Nacional y donde buscarán salir de la incómoda última posición.



ENTREVISTA COMPLETA

¿Cómo enfrentar este partido con la situación actual del equipo?

Yo creo que va a ser muy importante que los muchachos entiendan eso. Saben del compromiso que tenemos con la afición, con nosotros mismos, con toda la ciudad de La Ceiba. Vamos a ir con toda la disposición para sumar e irnos olvidando de ese último lugar, que es un peso que no le deseo a nadie. Sabíamos que no iba a ser fácil, pero con lo que tenemos vamos a dar la pelea en estas últimas fechas.

Partido importante para salir del último lugar de la tabla.

La verdad es que no va a ser fácil porque es una UPN que necesita de los puntos. Nosotros, con mayor razón, estamos de locales y vamos a poner el mejor 11 para sumar y ver si escalamos, para olvidarnos de ese último puesto que nos tiene con ese bulto de cemento encima a la espalda.

¿Cómo será completar este once considerando que hay varios jugadores que están en la Sub-20 en el torneo centroamericano y también por otras circunstancias de bajas?

Bueno, hay un grupo con el que hemos venido trabajando de igual forma. Esperemos que los que entran a reemplazar a esos jugadores tengan la jerarquía y la tranquilidad de saber que nos estamos jugando cosas muy importantes. Tenemos que atacar el tema en varios frentes, primero, salir de esta posición incómoda; segundo, sumar puntos para el próximo año; y tercero, cumplir con los minutos del jugador Sub-20. Habrá oportunidad para los jóvenes de reserva para que sumen experiencia profesional.

¿Esta es la oportunidad para los jóvenes, por la situación que se vive?

La responsabilidad la tienen los jugadores de experiencia. Sabemos que tenemos que cumplir con un número de minutos que exige la Liga Nacional. Van a tener la oportunidad, la han tenido desde los primeros partidos, y ahora con mayor razón. Esperamos que puedan rendir como lo hacen en el torneo de reservas.

Ante la baja del Colocho, ¿quién es el jugador que se postula para suplir esa posición?

Está Franco, el mexicano, también Mónico, y el chico Brian, joven. Hay varios jugadores que seguramente lo harán de la mejor forma. Confiamos en ellos, en el grupo, en el cuerpo técnico, y esperamos que sumen minutos para encarrilar la finalización del torneo.

¿Qué se le dice al plantel, profe, de cara a este juego por lo que se vive actualmente?

Hay que motivarlos permanentemente. No es fácil la situación que estamos viviendo y todo depende de nosotros. Vamos a poner nuestra parte; sabemos que no va a ser fácil. Nosotros respondemos por lo deportivo, lo administrativo lo responderán los dirigentes. Esperamos que los jugadores entiendan eso y podamos sumar los puntos necesarios para estar más tranquilos.

Hay varios jugadores de experiencia como Fabricio Silva, Alan Banega, Marcelo Espinal, que se han quedado. ¿Eso le motiva como entrenador?

El apoyo y el respaldo del grupo ha sido extraordinario. No tengo quejas, entrenan muy bien y están dispuestos a seguir trabajando. Los jugadores que se fueron tomaron su decisión, no los juzgo. Los que tenemos pueden ayudarnos a salir de esta posición. Esta es la oportunidad que ellos estaban esperando. El fútbol no es cuando uno quiere, sino cuando le toca, y todo depende de ellos.

¿Qué ha hablado con los capitanes del equipo?

Están muy dispuestos a que esto cambie. Todo será mejor ganando, sumando y haciendo respetar la casa. Esa es la idea, que nosotros cumplamos y que la junta directiva también cumpla. Vamos a dar la cara, pelear cada partido. No será fácil, pero tenemos fe porque el equipo viene jugando bien. Todo depende de nosotros.

En cuanto a los aficionados, ¿cómo ha sido el apoyo que les han dado a ustedes como equipo?

No tenemos quejas. La afición se ha portado muy bien, entiende la situación que estamos viviendo. Ahora es cuando más unidos debemos estar, afición, directivos, jugadores, toda la ciudad. La verdad es que se han comportado de maravilla con nosotros.

Como entrenador de la Liga Nacional, ¿le gustaría que la Liga tomara cartas en el asunto sobre la situación que viven?

Cada uno tiene que hacer su trabajo. Se está viviendo una situación incómoda en la Liga Nacional. No somos los únicos, ya lo han pasado equipos como Choloma y Juticalpa. Creo que la Liga debería revisar esa parte, quizá con un fondo para cuando ocurran estos problemas y se pueda cumplir con las obligaciones laborales y económicas. Si queremos una liga bien organizada, ahí deben trabajar.

Se dice mucho que la liga hondureña es la mejor de Centroamérica, pero con estos problemas, ¿de verdad somos la mejor liga, profe?

Para gustos, colores. Si hablamos de resultados, hay dos equipos hondureños en finales y la selección está cerca de clasificar al Mundial. Por números, podría decir que sí. Pero con esta cantidad de problemas, también podría decir que no. El fútbol hondureño ha crecido, poco, no como queremos todos, pero ha avanzado en estadios, en competitividad y en los equipos. Hoy es una liga más pareja y más fuerte que antes.

