La More ya entró en acción: los primeros dos jugadores que convenció para que continuaran con el Victoria de La Ceiba

El Victoria está viviendo uno de los momentos más complicados de su historia. La renuncia de su actual presidente, la deuda de tres meses con la plantilla y ser último del torneo Apertura han sido producto de decisiones erróneas. Además, hubo gastos excesivos, ya que la Jaiba tuvo que ser visitante durante todo el campeonato anterior porque la cancha del estadio Ceibeño estaba siendo reparada. También se produjo una reducción del 57% en los ingresos por el nuevo contrato televisivo.

LA MORE ENTRA EN ACCIÓN

Sin embargo, hace unos días Saúl Fox, más conocido como La More, anunció en sus redes sociales que estaba pensando seriamente en tomar las riendas del equipo jaibo junto a Lester Cardona, más conocido como Supremo. Esto debido a que los influencers le tienen un cariño especial a La Ceiba y buscan invertir de su dinero para levantar a un histórico del país que atraviesa una dura etapa económica. El proyecto para comprar al Victoria implica cubrir salarios atrasados, deudas administrativas y la compra total del club, lo que requeriría varios millones de lempiras. El total de la inversión superaría los 4 millones de lempiras, principalmente para cubrir las deudas que hay hasta el momento en el club.

PRIMEROS ARREGLOS