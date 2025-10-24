Liga Nacional

La More ya entró en acción: los primeros dos jugadores que convenció para que continuaran con el Victoria de La Ceiba

Diario Diez conoció que Saúl Fox hoy estuvo en el complejo del Victoria para analizar el futuro del club.

El Victoria está viviendo uno de los momentos más complicados de su historia. La renuncia de su actual presidente, la deuda de tres meses con la plantilla y ser último del torneo Apertura han sido producto de decisiones erróneas.

Además, hubo gastos excesivos, ya que la Jaiba tuvo que ser visitante durante todo el campeonato anterior porque la cancha del estadio Ceibeño estaba siendo reparada. También se produjo una reducción del 57% en los ingresos por el nuevo contrato televisivo.

El descalabro del histórico Victoria: Los millones en deudas, renuncia de su presidente y, ¿cuál es su plan B?

LA MORE ENTRA EN ACCIÓN

Sin embargo, hace unos días Saúl Fox, más conocido como La More, anunció en sus redes sociales que estaba pensando seriamente en tomar las riendas del equipo jaibo junto a Lester Cardona, más conocido como Supremo.

Esto debido a que los influencers le tienen un cariño especial a La Ceiba y buscan invertir de su dinero para levantar a un histórico del país que atraviesa una dura etapa económica.

El proyecto para comprar al Victoria implica cubrir salarios atrasados, deudas administrativas y la compra total del club, lo que requeriría varios millones de lempiras.

El total de la inversión superaría los 4 millones de lempiras, principalmente para cubrir las deudas que hay hasta el momento en el club.

La cantidad de dinero que pagarían Supremo y La More para comprar al Victoria y hacerlo un club de élite

PRIMEROS ARREGLOS

Aunque todavía no es oficial que La More sea el presidente del Victoria, hoy ha publicado que Walter Martínez y Wisdon Quaye (ambos que habían rescindido contrato hace dos días) volverán a vestir la camiseta de la Jaiba Brava.

"Welcome back, Walter Martínez y Wisdon Quayé", publicó La More en las redes sociales del equipo jaibo que se enfrenta a los Lobos de la UPN este próximo sábado por la Liga Nacional.

Por último, Diario Diez conoció que Samuel Fox hoy estuvo en la cancha del Victoria para ver que es lo que se necesita en el club. Tuvo acercamientos con los entrenadores, especialmente con Jhon Jairo López.

Asimismo, se reveló que La More y Supremo tomarán una decisión final después de lo que pase en el partido de tiktokers ante Nicaragua que se desarrollará el 31 de octubre en el Estadio de La Ceiba. Todo dependerá de lo que pase en esa reunión.

