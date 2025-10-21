El descalabro del histórico Victoria: Los millones en deudas, renuncia de su presidente y, ¿cuál es su plan B?

El <b>Victoria</b> está viviendo uno de los momentos más complicados de su historia. La renuncia de su actual presidente, la deuda de tres meses con la plantilla y ser último del <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/tabla-de-goleadores-en-liga-nacional-sorprendente-jugador-suplente-lidera-clasificacion-IP27825863" target="_blank">torneo Apertura</a></b> han sido producto de decisiones erróneas.Además, hubo gastos excesivos, ya que la <b>Jaiba</b> tuvo que ser visitante durante todo el campeonato anterior porque la cancha del estadio Ceibeño estaba siendo reparada. También se produjo una reducción del 57% en los ingresos por el nuevo contrato televisivo.<b>Diario Diez </b>contactó a una fuente dentro del club, que prefirió mantener el anonimato, para conocer más a fondo la situación y los planes a corto plazo que se están trabajando para solventar esta delicada problemática, la cual ha provocado que varios futbolistas abandonen el equipo.