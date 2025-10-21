Eugenio Dolmo Flores, exjugador de Olimpia y de la Selección de Honduras, sufrió un infarto en México

El exfutbolista hondureño <b>Eugenio Dolmo Flores</b> atraviesa un momento delicado de salud luego de sufrir un <b>infarto</b>, situación que lo mantiene bajo <b>cuidados médicos</b>. La noticia ha generado preocupación en el ámbito deportivo hondureño y mexicano, donde el exjugador es ampliamente recordado por su trayectoria y carisma.De acuerdo con la información compartida por sus familiares, Flores habría presentado un <b>preinfarto durante el fin de semana</b>, lo que obligó a su hospitalización inmediata para mantenerlo en observación. Los médicos evalúan su evolución mientras permanece en reposo absoluto.