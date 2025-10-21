Eugenio Dolmo Flores, exjugador de Olimpia y de la Selección de Honduras, sufrió un infarto en México

Liga Nacional

    Dolmo Flores, exjugador de Olimpia y de la Selección de Honduras sufrió un infarto en México.

     Mario O. Figueroa
2025-10-21

El exfutbolista hondureño Eugenio Dolmo Flores atraviesa un momento delicado de salud luego de sufrir un infarto, situación que lo mantiene bajo cuidados médicos. La noticia ha generado preocupación en el ámbito deportivo hondureño y mexicano, donde el exjugador es ampliamente recordado por su trayectoria y carisma.

De acuerdo con la información compartida por sus familiares, Flores habría presentado un preinfarto durante el fin de semana, lo que obligó a su hospitalización inmediata para mantenerlo en observación. Los médicos evalúan su evolución mientras permanece en reposo absoluto.

Hasta el momento, no se han revelado mayores detalles sobre su condición actual. Se sabe que Dolmo Flores se encontraba en Torreón, México, donde colaboraba con un empresario local, una ciudad muy significativa para él por su pasado futbolístico en el Santos Laguna.

Durante su carrera profesional, el atacante catracho brilló con clubes como Olimpia, Universitario de Perú y Santos Laguna, siendo este último donde vivió una de sus etapas más exitosas. Allí se convirtió en referente, anotando 22 goles y dejando actuaciones memorables que ayudaron a posicionar al equipo entre los más competitivos del fútbol mexicano en los años 80 y 90.

El cariño hacia Dolmo es enorme. Prueba de ello fue en 2015, cuando atravesó una difícil situación económica y los aficionados del Santos se unieron para ofrecerle apoyo.

Por ahora, el club lagunero no ha emitido un comunicado oficial, mientras familiares y seguidores esperan que las próximas horas sean determinantes para su recuperación y estabilidad

Redacción web
Redacción Diez

Equipo de redacción de diez.hn
