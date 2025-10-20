Tabla de goleadores en Liga Nacional: El sorprendente jugador que es suplente en su equipo y lidera la clasificación

La lucha por el liderato de goleo está más disputado que nunca, en el que dos jugadores empatan en la cima a falta de cinco jornadas para que finalicen las vueltas regulares del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. Cabe resaltar que la jornada 15 aún no ha finalizado, ya que el pasado fin de semana solo se disputaron cuatro encuentros. Queda pendiente el duelo entre Motagua y Olancho FC, programado para el próximo 27 de noviembre en el Estadio Nacional Chelato Uclés.

El liderato de la tabla de goleadores es compartida por el atacante selacio Erick "Gio" Puerto y el delantero verdolaga Nicolás Messiniti, ambos empatados con 11 dianas. "Gio" quien mayormente es suplente en el tiburón, se destapó un doblete ante Victoria en la jornada 14 en Puerto Cortés con el que emparejó al killer argentino de Marathón quien se ha ido en blanco en las últimas dos fechas ante Real España y Génesis PN. Siguiendo a los líderes se encuentra Alexy Vega quien marcó un golazo ante Policía Nacional con el que llegó a nueve goles en el campeonato local. El extremo catracho no anotaba desde el 25 de agosto del presente año en el juego que Olancho y Marathón empataron 1-1, a pesar de no anotar en casi dos meses con su club, se mantuvo en los primeros lugares de la tabla.