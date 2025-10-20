Liga Nacional

Tabla de goleadores en Liga Nacional: El sorprendente jugador que es suplente en su equipo y lidera la clasificación

Intensa lucha en la tabla de goleadores en el campeonato hondureño luego de 15 fechas.

2025-10-20

La lucha por el liderato de goleo está más disputado que nunca, en el que dos jugadores empatan en la cima a falta de cinco jornadas para que finalicen las vueltas regulares del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

Cabe resaltar que la jornada 15 aún no ha finalizado, ya que el pasado fin de semana solo se disputaron cuatro encuentros. Queda pendiente el duelo entre Motagua y Olancho FC, programado para el próximo 27 de noviembre en el Estadio Nacional Chelato Uclés.

Tabla de posiciones de Liga Nacional: Olimpia derrota a Juticalpa y es líder solitario; Marathón lo persigue y el sotanero

El liderato de la tabla de goleadores es compartida por el atacante selacio Erick "Gio" Puerto y el delantero verdolaga Nicolás Messiniti, ambos empatados con 11 dianas. "Gio" quien mayormente es suplente en el tiburón, se destapó un doblete ante Victoria en la jornada 14 en Puerto Cortés con el que emparejó al killer argentino de Marathón quien se ha ido en blanco en las últimas dos fechas ante Real España y Génesis PN.

Siguiendo a los líderes se encuentra Alexy Vega quien marcó un golazo ante Policía Nacional con el que llegó a nueve goles en el campeonato local. El extremo catracho no anotaba desde el 25 de agosto del presente año en el juego que Olancho y Marathón empataron 1-1, a pesar de no anotar en casi dos meses con su club, se mantuvo en los primeros lugares de la tabla.

Honduras cae ante Costa Rica en un polémico partido: la Mini "H" se complica tras caer en los Juegos Centroamericanos

Uno de los jugadores que se mantienen en la lucha por el liderato de goleo es el atacante uruguayo Rodrigo de Olivera quien lleva siete anotaciones en el torneo, pero que, en los últimos tres juegos no ha logrado aumentar su cifra de goleo. El charrúa que milita en Olancho FC no marca desde el 21 de septiembre en el encuentro donde Potros arrolló a Choloma 6-2.

Angel Tejeda cierra el top cinco de la tabla con seis dianas en el Génesis PN, el atacante hondureño es el máximo goleador del conjunto dirigido por el portugués Fernando Mira. El último gol del catracho fue ante Motagua en Tegucigalpa en la derrota de su equipo de 4-3 en la fecha 13 de la liga.

Luego del top cinco en la lucha por ser el máximo goleador del torneo, hay un empate múltiple en el sexto lugar, el brasileño John Kleber y el uruguayo Maicol Cabrera del ciclón azul, Jose Mario Pinto y Yustin Arboleda de Olimpia, Yemerson Cabrera de Olancho, Josue Villafranca de Juticalpa se emparejan con cinco anotaciones en el Apertura 2025.

VER TABLA DE GOLEADORES DE LA LIGA NACIONAL

