Tabla de goleadores en Liga Nacional: El sorprendente jugador que es suplente en su equipo y lidera la clasificación

La lucha por el liderato de goleo está más disputado que nunca, en el que dos jugadores empatan en la cima a falta de cinco jornadas para que finalicen las vueltas regulares del torneo <b>Apertura 2025</b> de la <b>Liga Nacional de Honduras</b>.Cabe resaltar que la jornada 15 aún no ha finalizado, ya que el pasado fin de semana solo se disputaron cuatro encuentros. Queda pendiente el duelo entre Motagua y Olancho FC, programado para el próximo 27 de noviembre en el Estadio Nacional Chelato Uclés.