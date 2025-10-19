Liga Nacional

Espinel asegura que no salió con un equipo 'alternativo' para enfrentar a Juticalpa: “Este era el mejor equipo para jugar hoy"

El estratage uruguayo del Olimpia salió conforme con el triunfo de los suyos a domicilio contra el Juticalpa.

  • Espinel asegura que no salió con un equipo 'alternativo' para enfrentar a Juticalpa: “Este era el mejor equipo para jugar hoy
2025-10-19

Eduardo Espinel, director técnico de Olimpia, destacó tras la victoria 0-2 contra Juticalpa FC que la solidaridad defensiva fue clave: “Lo más importante es que todo el equipo estuvo unido en todo momento. El rival tuvo una transición rápida en el primer tiempo, pero logramos controlar el juego defensivo.”

El estratega uruguayo mostró satisfacción por el esfuerzo colectivo: “Estoy muy contento por el trabajo de todos los muchachos. Generamos algunas situaciones y seguimos trabajando jugadas que pueden mejorar con el tiempo.”

Consultado sobre la presencia de jugadores jóvenes y la etiqueta de “equipo alternativo”, Espinel aclaró que no se trató de eso, sino que eligió a los futbolistas en mejores condiciones físicas, considerando el partido reciente del equipo. “Este era el mejor equipo para jugar hoy, no un equipo alternativo.” Resaltó además el debut de jóvenes como el de Clinton Bennett, a quien felicitó por ganarse la oportunidad gracias a su esfuerzo constante. “Es fundamental que aporten y compitan, porque esa es la única manera de crecer. Estamos muy contentos por ellos.”

Olimpia celebra en Juticalpa, el debutante de Espinel, bellas chicas y el aficionado que se "infiltró" en el Juan Ramón

Sobre las responsabilidades individuales en cancha, afirmó: “Los jugadores tienen dos o tres tareas fundamentales que cumplir. Cuando cada uno las realiza bien, es lo que hace funcionar al equipo.”

En cuanto al resultado y su impacto en el torneo, Espinel señaló que el objetivo era ganar para mantener la distancia en la tabla frente a un rival difícil con jugadores de gran experiencia local. “Estoy contento por mantener la diferencia. Ganar siempre motiva para lo que viene, y este triunfo nos llena de aliento para un partido clave que tenemos el próximo jueves en la competencia centroamericana.”

Respecto al proyecto con jóvenes del club, explicó que se está trabajando en darles oportunidades pese a las dificultades reglamentarias que limitan la continuidad de jugadores en esa franja de edad. “Por ejemplo, Clinton, con 21 años, es el único jugador que puede actuar en Primera División en esa edad. Si no juega con nosotros, no podría hacerlo en ningún otro nivel. Tenemos varios casos similares, y a veces nos cuesta darles la continuidad que necesitan para crecer.”

Finalizó mostrando satisfacción con el desempeño de los jóvenes que hoy tuvieron minutos en el campo: “Estamos contentos porque se les ha dado oportunidad a Clinton, Moncada, Lobo y a otros que han demostrado que no nos equivocamos.”

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción Diez

Equipo de redacción de diez.hn
Eduardo Espinel
|
Olimpia
|
Juticalpa
|