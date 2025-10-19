Espinel asegura que no salió con un equipo 'alternativo' para enfrentar a Juticalpa: “Este era el mejor equipo para jugar hoy"

Eduardo Espinel, director técnico de Olimpia, destacó tras la victoria 0-2 contra Juticalpa FC que la solidaridad defensiva fue clave: “Lo más importante es que todo el equipo estuvo unido en todo momento. El rival tuvo una transición rápida en el primer tiempo, pero logramos controlar el juego defensivo.”

El estratega uruguayo mostró satisfacción por el esfuerzo colectivo: “Estoy muy contento por el trabajo de todos los muchachos. Generamos algunas situaciones y seguimos trabajando jugadas que pueden mejorar con el tiempo.”

Consultado sobre la presencia de jugadores jóvenes y la etiqueta de “equipo alternativo”, Espinel aclaró que no se trató de eso, sino que eligió a los futbolistas en mejores condiciones físicas, considerando el partido reciente del equipo. “Este era el mejor equipo para jugar hoy, no un equipo alternativo.” Resaltó además el debut de jóvenes como el de Clinton Bennett, a quien felicitó por ganarse la oportunidad gracias a su esfuerzo constante. “Es fundamental que aporten y compitan, porque esa es la única manera de crecer. Estamos muy contentos por ellos.”