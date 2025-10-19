Olimpia castiga al Juticalpa FC en el Juan Ramón Brevé y se consolida como único líder del Apertura 2025

<b>Olimpia </b>derrotó al <b>Juticalpa FC,</b> pero luchó en demasía. El único partido dominical marcó un capítulo más de la Liga Nacional en la Jornada 15 del Torneo Apertura 2025, donde la visita demostró por qué es líder indiscutible del campeonato. Con un juego sólido y efectivo, los albos se impusieron 0-2 en el estadio Juan Ramón Brevé, estirando su ventaja sobre <b>Marathón</b>, su más cercano perseguidor.Desde el pitazo inicial, <b>Olimpia</b> tomó el control de la posesión del balón, buscando ser protagonista con toque corto y movilidad. Sin embargo, durante los primeros minutos el dominio no se tradujo en ataques claros ni punzantes, con la defensa local bien plantada. <b>Juticalpa </b>intentaba aprovechar los contraataques y fue ahí donde se vivió una de las jugadas más claras del encuentro.<br /><br /><b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/liganacional/" target="_blank">VER MÁS: TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA NACIONAL</a></b>Al minuto 17, <b>Júnior Lacayo</b> quedó mano a mano con el portero <b>Edrick Menjívar </b>tras un rápido contragolpe. De manera sorprendente, el delantero desaprovechó la oportunidad y mandó el balón por encima del travesaño, lo que hubiera significado un golpe anímico para los locales. Este error mostró la falta de efectividad que le costó caro durante el partido.