Olimpia castiga al Juticalpa FC en el Juan Ramón Brevé y se consolida como único líder del Apertura 2025

Olimpia derrotó al Juticalpa FC, pero luchó en demasía. El único partido dominical marcó un capítulo más de la Liga Nacional en la Jornada 15 del Torneo Apertura 2025, donde la visita demostró por qué es líder indiscutible del campeonato. Con un juego sólido y efectivo, los albos se impusieron 0-2 en el estadio Juan Ramón Brevé, estirando su ventaja sobre Marathón, su más cercano perseguidor. Desde el pitazo inicial, Olimpia tomó el control de la posesión del balón, buscando ser protagonista con toque corto y movilidad. Sin embargo, durante los primeros minutos el dominio no se tradujo en ataques claros ni punzantes, con la defensa local bien plantada. Juticalpa intentaba aprovechar los contraataques y fue ahí donde se vivió una de las jugadas más claras del encuentro.



Al minuto 17, Júnior Lacayo quedó mano a mano con el portero Edrick Menjívar tras un rápido contragolpe. De manera sorprendente, el delantero desaprovechó la oportunidad y mandó el balón por encima del travesaño, lo que hubiera significado un golpe anímico para los locales. Este error mostró la falta de efectividad que le costó caro durante el partido.

Poco después, los canecheros volvieron a inquietar el arco rival en una combinación rápida entre Marcos Montiel y Kevin López, quien sacó un disparo tibio. Sin embargo, el guardameta Denovan Torres demostró reflejos felinos para evitar la caída de su arco y enviar el balón al tiro de esquina, manteniendo vivo a su equipo. La jugada decisiva llegó al minuto 24, cuando un centro peligroso de Dereck Moncada causó un grave error en el defensor Bryan Bernárdez, que terminó metiendo el balón en propia puerta. Con este autogol, Olimpia tomó ventaja y adelantó el marcador 0-1, generando un golpe emocional para Juticalpa que no pudo recuperarse del todo. A lo largo de la primera mitad, los merengues mantuvieron el control del juego y generó jugadas de peligro. Al minuto 32, un gran centro de Maynor Arzú encontró a Marcos Montiel entrando solo al área, pero su definición no fue certera y el balón se perdió lejos del arco, desaprovechando la oportunidad de ampliar la diferencia.

En la segunda parte, el encuentro bajó un poco en ritmo, aunque no en emociones. Al 65, Jerry Bengtson sacó un remate potente desde fuera del área que pudo haber significado el segundo tanto. No obstante, Denovan Torres volvió a destacar con una espectacular atajada. El partido se definió al minuto 81 cuando Jorge Álvarez, con una visión de juego notable, asistió a Kevin López. El atacante recibió el balón, sorteó la marca de Bryan Bernárdez y definió con precisión de zurda para marcar el 0-2. Este gol dio tranquilidad al cuadro capitalino y sentenció la contienda a favor de los visitantes. Con esta victoria, Olimpia reafirma su liderazgo en el Apertura 2025, sumando puntos valiosos para mantenerse adelante y alejándose cada vez más de Marathón. Ahora el elenco de Eduardo Espinel viajará a Costa Rica para medirse en la ida de las semifinales de la Copa Centroamericana al Alajuelense.

- FICHA TÉCNICA -