Olimpia luchó y como premio, se lleva de Juticalpa un triunfo que lo consolida como líder del Apertura 2025

<b>FINAL DEL PRIMER TIEMPO: </b>Olimpia está venciendo 0-1 al Juticalpa FC de manera muy tranquila con autogol de Bryan Bernárdez Barrios.<br /><br /><b>44'</b> Disparo muy tibio de parte de Júnior García que va a manos de Edrick Menjivar.<br /><br /><b>43' </b>Olimpia continúa ganando el partido en Olancho al Juticalpa FC, que no derrota a los albos desde 2018.<br /><br /><b>38' ¡AMARILLA! </b>Dereck Moncada, jugador del Olimpia, es amonestado.<br /><br /><b>32' </b>Jugadón del Olimpia, gran centro de Maynor Arzú a Marcos Montiel que llegaba de frente a definir el segundo, pero puso en órbita el balón.<br /><br /><b>24' ¡GOOOLLLL DEL OLIMPIA! </b>Bryan Bernárdez fildea mal el balón en un centro de Moncada y mete la pelota en su área. Lo ganan los albos 0-1 al Juticalpa.<br /><br /><b>19' ¡DENOVAAAANNNN! </b>El portero canechero salva su cabaña tras una buena combinación en el área entre Montiel y Kevin López, quien remató a marco, pero en el fondo Denovan envió el balón al tiro de esquina.