Olimpia luchó y como premio, se lleva de Juticalpa un triunfo que lo consolida como líder del Apertura 2025

VER MÁS: TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA NACIONAL ¡FINALIZÓ! Olimpia venció 0-2 al Juticalpa FC en Olancho y continúa líder del certamen liguero. Autogol de Bryan Bernárdez y otro tanto de Kevin López. 81' ¡GOOOOOLLLL DEL OLIMPIA! Kevin López, que lo ha buscado en todo el partido, anota el segundo de la tranquilidad. Gran pase de Jorge Álvarez con tremenda visión; el Choloma recibió, eludió la marca de Bryan Bernárdez y de zurda marcó el segundo. 74' ¡AMARILLA! Carlos Sánchez, jugador del Olimpia, es amonestado. 72' ¡CAMBIO EN OLIMPIA! Entró: Jorge Álvarez Salió: Maynor Arzú 65' UFFF... Bombazo de Jerry Bengtson desde fuera del área, pero Denovan Torres muy atento se lanza a su derecha y salvó a los olanchanos. 62' ¡CAMBIOS EN JUTICALPA FC! Entraron: Ramiro Rocca y Elmer Güity Salieron: Marcelo Canales y Axel Gómez

61' ¡AMARILLA! Luis Hurtado, jugador del Juticalpa FC, es amonestado. 54' Remate de Maynor Arzú, pero bien Denovan Torres en el fondo. 46' ¡CAMBIOS EN JUTICALPA FC! Entraron: Luis Hurtado y César Canales Salieron: Júnior Lacayo y Yair Medrano INICIA EL SEGUNDO TIEMPO: Juticalpa FC va por el empate ante los albos del Olimpia, que quieren firmar el triunfo.

FINAL DEL PRIMER TIEMPO: Olimpia está venciendo 0-1 al Juticalpa FC de manera muy tranquila con autogol de Bryan Bernárdez Barrios. 44' Disparo muy tibio de parte de Júnior García que va a manos de Edrick Menjivar. 43' Olimpia continúa ganando el partido en Olancho al Juticalpa FC, que no derrota a los albos desde 2018. 38' ¡AMARILLA! Dereck Moncada, jugador del Olimpia, es amonestado. 32' Jugadón del Olimpia, gran centro de Maynor Arzú a Marcos Montiel que llegaba de frente a definir el segundo, pero puso en órbita el balón. 24' ¡GOOOLLLL DEL OLIMPIA! Bryan Bernárdez fildea mal el balón en un centro de Moncada y mete la pelota en su área. Lo ganan los albos 0-1 al Juticalpa. 19' ¡DENOVAAAANNNN! El portero canechero salva su cabaña tras una buena combinación en el área entre Montiel y Kevin López, quien remató a marco, pero en el fondo Denovan envió el balón al tiro de esquina.

12' Llegada por la derecha de Montiel, pero su rezago fue muy descompuesto. 11' Disparo tibio de Maynor Arzú que va a manos de Denovan Torres. 5' Olimpia manejando la posesión del esférico, pero sin ser punzante de cara al marco rival. ¡COMENZÓ! En Olancho el Juticalpa FC y Olimpia juegan por la Jornada 14 de la Liga Nacional de Honduras. ¡Regresó el fluido eléctrico! Justo antes de comenzar el partido el recinto olanchano ya cuenta con la luz artificial. (5:03 pm) ¡ATENCIÓN! SE va el fluido eléctrico en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas. (4:50 pm) Eduardo Espinel se manda en la central al isleño Clinton Bennett, jugador surgido de la Juventus de Roatán. Son 10 cambios en total.

El Juticalpa FC vs Olimpia, un partido de dos equipos que vienen de conseguir resultados positivos en sus juegos pasados, prometen darnos una tarde de fútbol escepcional por la Jornada 14 de la Liga Nacional.

A las 5:15 pm en el Juan Ramón Brevé los albos llegan a enfrentarse a un equipo con problemas económicos, pero con un hambre bárbara en la cancha. Un eventual triunfo los pone de nuevo a pelear por los primeros lugares a los pamperos.

El elenco de Eduardo Espinel viene de empatar sobre la hora (2-2) al Motagua en el clásico nacional, mientras Juticalpa FC arriba al cotejo tras un vital triunfo en el derbi olanchano contra los potros (0-1). El triunfo para los blancos es imperioso ya que Marathón ganó y se les acercó en la lucha por el liderato.



Olimpia tendra que ver también el tema de dosificar su plantel ya que viene una seguidilla importante de partidos y con futbolistas que se incorporaron al club con desgaste en la fecha FIFA. Jugaron jueves ante Motagua y el próximo jueves se medirán al Alajuelense por la Copa Centroamericana.

No obstante, Espinel es claro en su exposición previo al juego y afirma que va con todo y por todo. "Hay que ir por todo, con esa mentalidad que tenemos nosotros, que ningún jugador se relaje, seguramente el nivel se va a sostener. Nosotros estamos preparados para ir por los dos campeonatos. Acá no elegimos futbolistas para cada campeonato, vamos jugando con los mejores que están aptos para cada partido. Esperamos tener la misma actitud y resiliencia que tuvimos hoy (contra Motagua), que fue muy buena".

En el juego de la Jornada 4 el equipo del profe Rivera llegó al Nacional y por poco les saca el triunfo de Tegucigalpa al Olimpia, pero llegó Alberth Elis para rescatarle el resultado y el empate a los merengues.