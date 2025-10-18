Olimpia en alerta: Marathón y Real España ganaron y meten presión en la cima de la tabla de posiciones del Apertura 2025

Por su parte, Génesis continúa atravesando una etapa complicada en el torneo, acumulando apenas <b>9 puntos</b> y cayendo al décimo lugar de la clasificación. El conjunto de Comayagua ha tenido dificultades para mantener la consistencia, y la derrota ante los verdes agrava su situación de cara a la recta final del campeonato.Real España, con su enorme triunfo ante Choloma, escaló a la tercera posición de la clasificación y bajó al Olancho FC al cuarto lugar de la clasificación. Platense es quinto con <b>19</b>, ambos intentando acercarse a los primeros puestos. Motagua, con <b>19 unidades</b>, bajó al sexto lugar por diferencia de goles.A falta de cinco jornadas, la lucha por el liderato promete emociones fuertes. Marathón no suelta la persecución sobre Olimpia y se perfila como el principal contendiente al título del Apertura, en un cierre de torneo que promete grandes batallas por los primeros lugares y por la clasificación a la liguilla