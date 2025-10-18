Olimpia en alerta: Marathón y Real España ganaron y meten presión en la cima de la tabla de posiciones del Apertura 2025

El Marathón sigue firme en su objetivo de pelear por el liderato del torneo Apertura 2025. Los verdolagas consiguieron un triunfo valioso ante Génesis y con ello se colocaron a tan solo un punto del líder Olimpia, manteniendo viva la lucha por el primer lugar de la tabla. El equipo dirigido por Pablo Lavallén mostró carácter y determinación para imponerse en un duelo donde necesitaban sumar de a tres para no perder el paso del campeón vigente.

Con este resultado, Marathón llegó a 27 puntos, ubicándose en la segunda posición del campeonato, solo por detrás de Olimpia, que suma 28 unidades. La victoria ante Génesis no solo les permite mantenerse en la pelea directa por la cima, sino que también reafirma el buen momento futbolístico del plantel, que ha encontrado equilibrio entre su defensa sólida y su poder ofensivo.