Olimpia en alerta: Marathón y Real España ganaron y meten presión en la cima de la tabla de posiciones del Apertura 2025

Así marcha la tabla de posiciones del Apertura 2025 en la jornada 15 de la Liga Nacional de Honduras.

     Mario O. Figueroa
2025-10-18

El Marathón sigue firme en su objetivo de pelear por el liderato del torneo Apertura 2025. Los verdolagas consiguieron un triunfo valioso ante Génesis y con ello se colocaron a tan solo un punto del líder Olimpia, manteniendo viva la lucha por el primer lugar de la tabla. El equipo dirigido por Pablo Lavallén mostró carácter y determinación para imponerse en un duelo donde necesitaban sumar de a tres para no perder el paso del campeón vigente.

Con este resultado, Marathón llegó a 27 puntos, ubicándose en la segunda posición del campeonato, solo por detrás de Olimpia, que suma 28 unidades. La victoria ante Génesis no solo les permite mantenerse en la pelea directa por la cima, sino que también reafirma el buen momento futbolístico del plantel, que ha encontrado equilibrio entre su defensa sólida y su poder ofensivo.

Reconocido futbolista del CD Choloma de la Liga Nacional sufre atentado y es hospitalizado

Por su parte, Génesis continúa atravesando una etapa complicada en el torneo, acumulando apenas 9 puntos y cayendo al décimo lugar de la clasificación. El conjunto de Comayagua ha tenido dificultades para mantener la consistencia, y la derrota ante los verdes agrava su situación de cara a la recta final del campeonato.

Real España, con su enorme triunfo ante Choloma, escaló a la tercera posición de la clasificación y bajó al Olancho FC al cuarto lugar de la clasificación. Platense es quinto con 19, ambos intentando acercarse a los primeros puestos. Motagua, con 19 unidades, bajó al sexto lugar por diferencia de goles.

A falta de cinco jornadas, la lucha por el liderato promete emociones fuertes. Marathón no suelta la persecución sobre Olimpia y se perfila como el principal contendiente al título del Apertura, en un cierre de torneo que promete grandes batallas por los primeros lugares y por la clasificación a la liguilla

RESULTADOS
Sábado 18 de octubre; Génesis PN 0-3 Marathón; Lobos 1-1 Platense; Real España 3-0 Choloma; Domingo 19 de octubre; 5:15 PM: Juticalpa vs Olimpia;


