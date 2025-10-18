Reconocido futbolista del CD Choloma de la Liga Nacional sufre atentado y es hospitalizado

Un hecho lamentable conmociona al fútbol hondureño. En horas de la madrugada de este sábado, el jugador <b>Jonathan Córdova</b>, futbolista activo del <b>Club Deportivo Choloma</b>, resultó herido con arma blanca en un confuso incidente ocurrido en el municipio de <b>Choloma, Cortés</b>. El suceso se registró alrededor de las <b>2:30 de la madrugada</b>, cuando socorristas de la <b>Cruz Roja</b> atendieron al deportista en una calle de la localidad.Según los reportes iniciales, Córdova presentaba una herida y fue atendido de inmediato por los paramédicos, quienes lograron estabilizarlo antes de trasladarlo de urgencia al <b>hospital Mario Catarino Rivas</b>, en <b>San Pedro Sula</b>. En el lugar, los socorristas hallaron entre sus pertenencias un carné que lo identificaba como jugador activo del <b>CD Choloma</b>, lo que permitió confirmar su identidad.