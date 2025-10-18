Reconocido futbolista del CD Choloma de la Liga Nacional sufre atentado y es hospitalizado

Según los reportes iniciales, Córdova presentaba una herida y fue atendido de inmediato por los paramédicos, quienes lograron estabilizarlo antes de trasladarlo de urgencia al hospital Mario Catarino Rivas , en San Pedro Sula . En el lugar, los socorristas hallaron entre sus pertenencias un carné que lo identificaba como jugador activo del CD Choloma , lo que permitió confirmar su identidad.

Un hecho lamentable conmociona al fútbol hondureño. En horas de la madrugada de este sábado, el jugador Jonathan Córdova , futbolista activo del Club Deportivo Choloma , resultó herido con arma blanca en un confuso incidente ocurrido en el municipio de Choloma, Cortés . El suceso se registró alrededor de las 2:30 de la madrugada , cuando socorristas de la Cruz Roja atendieron al deportista en una calle de la localidad.

Por ahora, se desconocen las causas del ataque y la identidad del agresor, por lo que las autoridades locales ya iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos. Testigos del área no pudieron ofrecer mayores detalles sobre lo ocurrido, lo que complica las indagaciones.

Desde el club Choloma, hasta el momento no se ha emitido un comunicado oficial respecto a la situación de su futbolista. Se espera que en las próximas horas la institución brinde un pronunciamiento sobre su estado de salud y el acompañamiento que brindarán al jugador y su familia.

El incidente ocurre en la antesala del compromiso que el CD Choloma disputará este sábado frente al Real España, en el estadio Morazán de San Pedro Sula. La noticia ha causado preocupación en el entorno del fútbol nacional, donde jugadores y aficionados han expresado su solidaridad y deseos de pronta recuperación para Jonathan Córdova.

"Cholomeños" y "Aurinegros" se miden este sábado 18 de octubre a las 7:30 PM en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula. La "Máquina" quiere seguir escalando en la tabla de posiciones del Apertura 2025.