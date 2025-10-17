Olimpia contra duro rival: Fechas, horarios y partidos de la jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga Nacional

Tras la jornada que se llevó a cabo entre semana y que estuvo llena de clásicos como Real España y Marathón, Olimpia y Motagua y el clásico olanchano entre Potros FC y Juticalpa FC, la Liga Nacional no para y vuelve con mas partidos este fin de semana.

El Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras entra en su fase más emocionante. Con solo cinco jornadas por disputarse, la fecha 15 se perfila como una de las más determinantes del campeonato, donde los equipos grandes buscaran afianzarse en la cima y los de media tabla luchan por no quedarse fuera de la liguilla.

Olimpia, líder solitario con 28 puntos, vuelve a escena tras un intenso empate 2-2 ante Motagua en el clásico capitalino. El equipo de Eduardo Espinel llega con la misión de reafirmar su dominio en el torneo y dejar atrás cualquier duda sobre su liderazgo. Los albos, que han mostrado regularidad y profundidad en su plantel, saben que un nuevo triunfo los acercaría cada vez más al primer objetivo: asegurar la clasificación directa a la siguiente fase del torneo.