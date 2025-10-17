Marcelo Santos estalla tras agónico empate de Olimpia y deja explosivas declaraciones: "Pareciera que fuéramos novatos"

<b>Los errores ante Olimpia:</b> "La verdad que volvemos a pecar de los mismos errores, las mismas desconcentraciones. Nos vuelven a empatar o a echar gol en los últimos minutos, en los últimos suspiros, como se dice. Y bueno, la verdad que mal, sabe a un sabor agridulce porque teníamos el triunfo prácticamente en la bolsa y lastimosamente nos empatan en esa última jugada".<b>Mucho coraje:</b> "La verdad que no vamos a obviar eso, hay bastante coraje, bastante bronca, como lo mencionabas. Porque como te digo, teníamos el triunfo en la bolsa, otra vez contra Olimpia, porque van varios partidos que nos van empatando siempre en los últimos minutos. Seguimos pecando de los mismos errores, de las mismas desconcentraciones. Y bueno, como te digo, duele porque teníamos el triunfo en la bolsa. Pero igual, tratar de levantar cabezas, sabemos que este es fútbol y siempre nos vamos a equivocar. Y bueno, esperar, corregir para lo que se viene".<b>Otro gol de último minuto:</b> "Sabemos que no solo él, también nosotros estábamos con esa rabia, esa impotencia. Porque no podemos seguir cometiendo esos mismos errores, más en un clásico, que se definen por pequeños detalles. Hoy nuevamente, como te lo dije anteriormente, nos empata Olimpia con un gol al último minuto, por puras desconcentraciones de nosotros".