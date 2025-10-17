Marcelo Santos estalla tras agónico empate de Olimpia y deja explosivas declaraciones: "Pareciera que fuéramos novatos"

Marcelo Santos no ocultó su frustración tras el empate de último minuto ante Olimpia, un resultado que dejó un sabor amargo en el vestuario. El defensor lamentó que Motagua volviera a cometer los mismos errores defensivos que han costado puntos valiosos en el torneo, especialmente en momentos decisivos. Reconoció que el equipo tuvo el triunfo prácticamente asegurado, pero la falta de concentración en la última jugada terminó borrando todo el esfuerzo realizado durante el partido. Con evidente molestia, Santos destacó que estos descuidos se repiten constantemente, sobre todo en los clásicos, donde los pequeños detalles suelen definir el resultado. Pidió autocrítica y compromiso colectivo para corregir las desconcentraciones que los han afectado, subrayando que el grupo no puede seguir reflejando inexperiencia en instancias donde se necesita mayor temple y enfoque.

EXPLOSIVAS DECLARACIONES

Los errores ante Olimpia: "La verdad que volvemos a pecar de los mismos errores, las mismas desconcentraciones. Nos vuelven a empatar o a echar gol en los últimos minutos, en los últimos suspiros, como se dice. Y bueno, la verdad que mal, sabe a un sabor agridulce porque teníamos el triunfo prácticamente en la bolsa y lastimosamente nos empatan en esa última jugada". Mucho coraje: "La verdad que no vamos a obviar eso, hay bastante coraje, bastante bronca, como lo mencionabas. Porque como te digo, teníamos el triunfo en la bolsa, otra vez contra Olimpia, porque van varios partidos que nos van empatando siempre en los últimos minutos. Seguimos pecando de los mismos errores, de las mismas desconcentraciones. Y bueno, como te digo, duele porque teníamos el triunfo en la bolsa. Pero igual, tratar de levantar cabezas, sabemos que este es fútbol y siempre nos vamos a equivocar. Y bueno, esperar, corregir para lo que se viene". Otro gol de último minuto: "Sabemos que no solo él, también nosotros estábamos con esa rabia, esa impotencia. Porque no podemos seguir cometiendo esos mismos errores, más en un clásico, que se definen por pequeños detalles. Hoy nuevamente, como te lo dije anteriormente, nos empata Olimpia con un gol al último minuto, por puras desconcentraciones de nosotros".