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EN VIVO Marathón vs Lobos: Horario, sede del juego del torneo Clausura y dónde verlo por TV

El Monstruo Verde se encuentra en una incomoda posición en el torneo Clausura.

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    Marathón y Lobos UPNFM, el juego que abre la jornada 12 del torneo Clausura. Fotos cortesía Liga Hondubet.
2026-03-14

El Marathón llega a la jornada 12 del torneo Clausura de la Liga Hondubet con la presión de volver al triunfo cuando reciba a Lobos UPNFM en el estadio Yankel Rosenthal, en un duelo que podría marcar el rumbo de ambos clubes en la tabla de posiciones.

El “Monstruo Verde” atraviesa un momento incómodo en el campeonato. A pesar de haber disputado 10 partidos, el equipo suma seis empates, una cifra que ha frenado su ascenso en la clasificación.

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Con 12 puntos, Marathón se ubica en la sexta posición, lejos de las expectativas de un plantel acostumbrado a pelear en los primeros puestos.

Enfrente estará un rival que llega ligeramente mejor posicionado. Lobos UPNFM ocupa el quinto lugar con 13 unidades, apenas un punto por encima de los verdolagas, por lo que el choque en San Pedro Sula tiene tintes directos en la pelea por escalar posiciones en la tabla.

Para Marathón, el compromiso representa más que tres puntos: es la oportunidad de romper la racha de empates y reencontrarse con la victoria frente a su afición en el Yankel Rosenthal.

Cada empate ha ido acumulando presión en el entorno del club, que sabe que dejar más puntos en casa podría complicar seriamente sus aspiraciones en el Clausura.

Por su parte, Lobos UPNFM intentará aprovechar ese momento de dudas del rival para asaltar el Yankel Rosenthal y consolidarse en zona media-alta de la clasificación. Los universitarios han mostrado competitividad en el torneo y un triunfo en terreno verdolaga podría darles un impulso importante.

Así, la jornada 12 promete un duelo intenso: Marathón obligado a ganar para salir de la irregularidad, y Lobos UPNFM con la oportunidad de dar un golpe en la tabla y aumentar la presión sobre el conjunto sampedrano.

DETALLES DEL JUEGO
Sede: San Pedro Sula, Cortés, Honduras
Estadio: Yankel Rosenthal
Hora de inicio: 3 de la tarde
Árbitro: Armando Castro
Transmisión: Sigue el MINUTO A MINUTO por DIEZ.HN y en TV por TVC.

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Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
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