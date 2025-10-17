Sufre Motagua: Así quedó la tabla de posiciones del Apertura 2025 de la Liga Nacional tras agónico empate de Olimpia

Un gol de Dereck Moncada en el minuto 97 evitó la derrota del Olimpia en el Clásico capitalino y firmó el empate agónico 2-2 contra el Motagua en el cierre de la jornada 14 del Torneo Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras.Un Clásico que tuvo de todo en el que el Azul Profundo remontó el gol de penal de Yustin Arboleda con un doblete del delantero brasileño John Kleber Oliveira da Silva, pero que no supo mantener el triunfo y que se le escapó en la última jugada del partido con el tanto de Moncada.