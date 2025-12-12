Luis Vega no se fía de Real España y se emociona por el formato de triangular: "Motagua se transforma en estas instancias"

<b>Luis Vega</b> destacó que el duelo ante <b>Real España</b> será de alta exigencia, recordando que los clásicos siempre se juegan aparte y que ningún equipo puede confiarse en un formato tan corto como el de la <b><a href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/olimpia-lidera-la-tabla-de-posiciones-triangular-grupo-torneo-apertura-liga-nacional-OI28575281">triangular final</a></b>.Señaló que este sistema obliga a todos a ser más consistentes, aprovechar cada detalle y minimizar errores, pues cualquier tropiezo puede costar la clasificación. Además, analizó que su grupo es uno de los más competitivos porque reúne a clubes grandes y de gran tradición, lo que hace cada partido intenso, parejo y determinante para avanzar a la final.<b>Real España y Motagua </b>se miden este sábado 13 de diciembre en el <b>Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa</b>. El compromiso arranca a las siete de la noche y lo podés seguir por www.diez.hn