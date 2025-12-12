Luis Vega no se fía de Real España y se emociona por el formato de triangular: "Motagua se transforma en estas instancias"

Luis Vega destacó que el duelo ante Real España será de alta exigencia, recordando que los clásicos siempre se juegan aparte y que ningún equipo puede confiarse en un formato tan corto como el de la triangular final. Señaló que este sistema obliga a todos a ser más consistentes, aprovechar cada detalle y minimizar errores, pues cualquier tropiezo puede costar la clasificación. Además, analizó que su grupo es uno de los más competitivos porque reúne a clubes grandes y de gran tradición, lo que hace cada partido intenso, parejo y determinante para avanzar a la final. Real España y Motagua se miden este sábado 13 de diciembre en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa. El compromiso arranca a las siete de la noche y lo podés seguir por www.diez.hn





LA CONFERENCIA

Luis, este semestre ha sido duro para la institución. ¿Cómo lo valoras?



Al final no nos alcanzó para rescatar el semestre, fue complicado para la institución y para los jugadores. Sin embargo, tenemos claro el objetivo: llegar a la final y ser campeones.



¿Qué opinas del nuevo formato de la Liga Nacional?



Es algo diferente, pero lo hicieron por un motivo. Será más emocionante porque nuestro grupo reúne a los tres grandes, así que la competencia será intensa. Aquí valdrá mucho equivocarse menos y acertar más; los detalles serán determinantes.



¿Qué versión veremos de Motagua ante Real España? ¿Y qué versión tuya?



Verán al Motagua de siempre en fases finales, un equipo determinante. Este plantel se transforma en estas instancias, ya lo demostramos en campeonatos pasados. Será un Motagua decidido, confiado y creyente en lo que puede lograr, y un Luis comprometido con la institución y sus compañeros.



Este Motagua quedó campeón hace un año y mantiene su base. ¿Qué hace diferente al equipo en liguillas?



Ese ADN ganador que se transmite al llegar al club. Quienes tienen más experiencia y títulos nos lo han inculcado: siempre querer más, buscar la excelencia y competir al máximo. Motagua exige ganar campeonatos y rendir al nivel más alto.