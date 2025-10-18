¡Lo falló sin portero! Alexy Vega desperdició frente al marco el doblete a favor de Marathón contra Génesis PN

El gran protagonista fue el delantero Alexy Vega , el futbolista de Marathón volvió a la titularidad del club dirigido por el argentino Pablo Lavallén y respondió de buena forma.

Génesis PN y Marathón se enfrentan en el estadio Roberto Suazo Córdova por la jornada 15 del torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras. Este duelo inició a las 3 de la tarde.

Alexy Vega abrió el marcador en el encuentro cuando estaba por finalizar el primer tiempo, dándole la ventaja mínima al Monstruo Verde en la ciudad de La Paz.

Sin embargo, para la segunda parte fue lo contrario por parte del exjugador del Victoria y considerado por mucho como el mejor futbolista del torneo Apertura.

Al minuto 51, una gran pase de Isaac Castillo donde Alexy Vega le ganó la espalda a la zaga, con un movimiento clave se quitó al portero Esaú Flores. Quedó solo frente al arco, remató de derecha y la falló.