¡Lo falló sin portero! Alexy Vega desperdició frente al marco el doblete a favor de Marathón contra Génesis PN

<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/genesis-pn-vs-marathon-en-vivo-online-jornada-15-del-apertura-2025-liga-nacional-GM27811896" target="_blank">Génesis PN y Marathón</a></b> se enfrentan en el estadio Roberto Suazo Córdova por la jornada 15 del torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras. Este duelo inició a las 3 de la tarde.El gran protagonista fue el delantero<b> Alexy Vega</b>, el futbolista de Marathón volvió a la titularidad del club dirigido por el argentino Pablo Lavallén y respondió de buena forma.