Marathón humilla al Génesis PN, acaricia la liguilla y le mete presión a Olimpia en la cima del Apertura 2025

En la segunda mitad, Marathón pudo liquidar el partido de manera temprana, pero Alexy Vega desperdició una ocasión increíble al minuto 51. Solo frente al arco y sin marca, el delantero mandó su disparo desviado, en una jugada que dejó incrédulos a sus compañeros y a la afición presente. Génesis intentó reaccionar y buscó el empate con remates de media distancia, pero la zaga verde se mantuvo firme.El equipo local tuvo una oportunidad clara al 70’, cuando Moisés Rodríguez robó el balón y soltó un potente disparo que Samudio contuvo sin mayores problemas. Sin embargo, un minuto después, el panorama se complicó para los sampedranos tras la expulsión del panameño Iván Anderson, quien derribó a Gabriel Araújo y dejó a su equipo con diez jugadores.