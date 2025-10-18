Marathón humilla al Génesis PN, acaricia la liguilla y le mete presión a Olimpia en la cima del Apertura 2025

El Marathón firmó una nueva tarde redonda en el torneo Apertura 2025 al vencer 3-0 al Génesis PN, consolidando su excelente momento y ampliando su invicto a 11 partidos sin conocer la derrota. Los verdes demostraron su jerarquía en un partido que inició parejo, pero que terminó dominando con contundencia en la recta final. Con esta victoria, los dirigidos por Pablo Lavallén se mantienen a la caza del liderato. El encuentro comenzó con un Marathón incisivo, buscando el arco rival con llegadas de Nicolás Messiniti, aunque sin generar peligro real. Génesis, por su parte, respondió con una clara ocasión de gol: un cabezazo que pasó por encima del marco defendido por César Samudio, en lo que fue su mejor oportunidad del primer tiempo. Todo apuntaba a que la primera parte se iría sin goles, pero en el descuento apareció la magia de Alexy Vega. Con un toque sutil de tres dedos, el atacante verdolaga colocó el balón en el ángulo izquierdo para abrir el marcador 0-1.

En la segunda mitad, Marathón pudo liquidar el partido de manera temprana, pero Alexy Vega desperdició una ocasión increíble al minuto 51. Solo frente al arco y sin marca, el delantero mandó su disparo desviado, en una jugada que dejó incrédulos a sus compañeros y a la afición presente. Génesis intentó reaccionar y buscó el empate con remates de media distancia, pero la zaga verde se mantuvo firme. El equipo local tuvo una oportunidad clara al 70’, cuando Moisés Rodríguez robó el balón y soltó un potente disparo que Samudio contuvo sin mayores problemas. Sin embargo, un minuto después, el panorama se complicó para los sampedranos tras la expulsión del panameño Iván Anderson, quien derribó a Gabriel Araújo y dejó a su equipo con diez jugadores.

Pese a la inferioridad numérica, Marathón no se replegó. En el minuto 83, Samuel Elvir aprovechó un rebote fuera del área y con un derechazo de bote pronto puso el 0-2 en el marcador, colocando la pelota en el costado inferior derecho del arquero Esaú Flores. Fue el golpe anímico que terminó de inclinar el partido. El cierre fue contundente. A los 86 minutos, Rubilio Castillo aprovechó un grave error del portero local para sentenciar el encuentro 0-3 y asegurar una nueva victoria para los verdolagas. Con este resultado, Marathón llega a 27 puntos y se mantiene a solo uno del líder Olimpia, reafirmando que está más firme que nunca en la lucha por el primer lugar del torneo.

ALINEACIONES

GÉNESIS PN: 23- Esaú Flores; 24- Cristopher Fonseca, 27- Jonathan Paz, 3- Luis Santos, 32- Gabriel Araújo; 15- Edwin Maldonado, 22- Moisés Rodríguez, 30- Juan Riascos, 51- Allan Flores; 11- Wiliam Moncada y 13 Ángel Tejeda. MARATHÓN: 23- César Samudio; 27- Iván Anderson, 2- Henry Figueroa, 4- Javier Rivera, 19- José Aguilera; 5- Francisco Martínez, 7- Isaac Castillo, 8- Tomás Sorto, 17- Alexy Vega, 21- Odín Ramos; 11- Nicolás Messiniti.