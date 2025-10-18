Real España azota al CD Choloma, da un salto importante en la tabla y avisa al Xelajú por Copa Centroamericana

Real España volvió a demostrar su contundencia ofensiva al vencer 3-0 al CD Choloma en un duelo donde el conjunto aurinegro fue ampliamente superior de principio a fin. Apenas al minuto 3, el panameño <b>Daniel Aparicio</b> abrió el marcador con una gran definición, luego de controlar un centro desde la derecha y rematar de derecha para vencer al guardameta <b>Dereck Aguilar</b>. Ese tanto tempranero marcó el rumbo del encuentro.El dominio del cuadro sampedrano se mantuvo durante toda la primera mitad, aunque Choloma intentó reaccionar en algunos pasajes. En una de las más claras, <b>Brayan Félix</b> estuvo cerca de empatar con un potente disparo que rozó el poste izquierdo de <b>“Buba” López</b>, generando preocupación en las gradas del estadio, pero el marcador no se movió antes del descanso.