Real España azota al CD Choloma, da un salto importante en la tabla y avisa al Xelajú por Copa Centroamericana

Real España volvió a demostrar su contundencia ofensiva al vencer 3-0 al CD Choloma en un duelo donde el conjunto aurinegro fue ampliamente superior de principio a fin. Apenas al minuto 3, el panameño Daniel Aparicio abrió el marcador con una gran definición, luego de controlar un centro desde la derecha y rematar de derecha para vencer al guardameta Dereck Aguilar. Ese tanto tempranero marcó el rumbo del encuentro. El dominio del cuadro sampedrano se mantuvo durante toda la primera mitad, aunque Choloma intentó reaccionar en algunos pasajes. En una de las más claras, Brayan Félix estuvo cerca de empatar con un potente disparo que rozó el poste izquierdo de “Buba” López, generando preocupación en las gradas del estadio, pero el marcador no se movió antes del descanso.

Ya en la segunda parte, el conjunto dirigido por “La Máquina” salió con el mismo ímpetu. Al minuto 57, Brayan Moya amplió la ventaja tras aprovechar un rebote dejado por el portero Aguilar. El primer disparo fue bien contenido, pero el contrarremate del atacante aurinegro terminó en el fondo de las redes para el 2-0 parcial. El gol cayó como un balde de agua fría para el conjunto visitante, que intentó reordenarse, pero Real España mantuvo el control total del balón. Al 71’, Nixon Cruz probó suerte desde larga distancia con un potente derechazo que estremeció el travesaño, en una acción que levantó al público de sus asientos. Minutos después, Roberto Osorto también estuvo cerca de marcar el tercero, pero la defensa cholomeña logró despejar a tiempo. Cuando parecía que el marcador no se movería más, Nixon Cruz se encargó de sellar la goleada. En una jugada individual de gran calidad, el joven mediocampista dejó en el camino a tres rivales y definió con un potente disparo cruzado para el 3-0 definitivo, desatando la alegría de la afición aurinegra.

Con este resultado, Real España alcanzó los 22 puntos y ya es tercero en la clasificación. El miércoles 22 de octubre la Máquina juega la ida de las semifinales ante Xelajú por la Copa Centroamericana de la Concacaf.

FICHA TÉCNICA

REAL ESPAÑA: 22- Buba López; 27- Ángel Girón, 21- Edson Palacios, 17- Wesly Decas, 19- Daniel Aparicio, 56- Darlin Mencía; 28- Carlos Mejía, 12- Nixon Cruz (César Romero 89'), 33- Moisés Fajardo (Anfronit Tatum 46'); 11- Gustavo Moura (Roberto Osorto 62') y 13- Brayan Moya (Daniel Carter 61', salió por Yeison Moreno 80'). GOLES: Daniel Aparicio 3', Brayan Moya 57' y Nixon Cruz 88' | AMARILLAS: Moisés Fajardo, Brayan Moya, Ángel Girón y Danilo Palacios | ROJAS: No hubo | DT: Jeaustin Campos. CHOLOMA: 33- Dereck Aguilar; 3- Milton Núñez, 16- Jhonny Leverón, 28- Julio Bernárdez, 6- John Paul Suazo; 29- Wilfredo Díaz (Jordi Franco 67'), 11- Axel Alvarado, 12- Yethson Chávez (Isaac Arias 85'), 25- Brayan Félix (Janier Bermúdez 68); 17- Leider Anaya y 13- Marco Tulio Aceituno (Kemssie Abbott 79'). GOLES: No hubo | AMARILLAS: Ariel Díaz y Kemssie Abbott | ROJAS: No hubo | Jorge Ernesto Pineda.