Platense rescató un punto gracias a Pozantes y amargó a los Lobos de la UPNFM en Choluteca

Se repartieron puntos los dos clubes en el estadio Emilio Williams de la ciudad de Choluteca.

Fue un encuentro disputado, de pocas opciones de gol, pero lo mejos del juego lo dejaron para el cierre. Los Lobos de la UPNFM rozaron la victoria, pero el Platense respondió en los últimos minutos y finalizó 1-1.

El duelo por la jornada 15 del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras no tuvo un duelo claro, ambos mostraron un respeto y el resultado fue justo para lo que sucedió.

Apenas al minuto 15 el encuentro tuvo que ser detenido debido a una tormenta eléctrica en la ciudad de Choluteca. Transcurrieron cerca de 25 minutos para la reanudación.

Al minuto 27, los selacios por poco sorprenden con un zurdazo de Carlos Pérez, quien buscó el centro y le salió un remate al arco donde Celio Valladares escoltó. "Kike" Vázquez centró por la izquierda y apareció Roberto Moreira con un cabezazo incómodo y encima del arco de Platense.

El entrenador Raúl Cáceres envió a la cancha para la segunda parte a Erick "Gio" Puerto por el argentino Nahuel Luna y a Marco Reyes por Rodríguez, en la búsqueda de mayor peso en ataque.

La primera y única oportunidad que tuvo "Gio" Puerto fue con un remate desde fuera del área y el arquero Celio Valladares lo mandó a tiro de esquina y esta acción continuó de la mejor forma para los locales.

Tras el tiro de esquina, los Lobos de la UPNFM agarraron mal parados en contragolpe a los visitantes. Manuel Salinas habilitó a Kike Vázquez y éste definió de zurda para clavar el 1-0 al minuto 66.

El Tiburón se fue encima con el pasar de los minutos y aprovechando las bondades que dejaron en defensa los locales. Y merecidamente tuvieron su fortuna tocando las puertas del cierre del partido.

Centro de Carlos Pérez por la banda derecha y apareció sorprendiendo a la zona baja con un cabezazo Samuel Pozantes para clavar el empate 1-1, que fue definitivo en el duelo.

Los selacios llegan a 19 puntos y siguen disputando meterse en el podio. Mientras que los estudiosos ahora cuenta con 17 unidades en el torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.

FICHA TÉCNICA

Lobos UPNFM: Celio Valladares, Geremy Rodas, Andrés Dávila, Luis López, Félix García, José Fiallos (Everson López 60), Christian Gutiérrez (Marcos Morales 88), Edgard Vázquez, José Raúl García (German Mejía 76), Roberto Moreira y Juan Martínez (Kilmar Peña 46). Técnico: Salomón Názar.

Amarilla: Kike Vázquez

Rojas: no hubo.

Platense: Javier Orobio, Osman Velásquez, Brandon Santos, Jafeth Sabillón (Samuel Pozantes 74), Elías García, Manuel Salina, Christian Hernández (Arnaldo Urbina 74), Osman Rodríguez (Marcos Reyes 46), Carlos Pérez, Nahuel Luna (Erick Puerto 46)y Aldo Fajardo. Técnico: Raúl Cáceres.

Amarillas: Velásquez y Pérez.

Rojas: no hubo.

