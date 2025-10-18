Platense rescató un punto gracias a Pozantes y amargó a los Lobos de la UPNFM en Choluteca

Tras el tiro de esquina, los Lobos de la UPNFM agarraron mal parados en contragolpe a los visitantes. Manuel Salinas habilitó a Kike Vázquez y éste definió de zurda para clavar el 1-0 al minuto 66.El Tiburón se fue encima con el pasar de los minutos y aprovechando las bondades que dejaron en defensa los locales. Y merecidamente tuvieron su fortuna tocando las puertas del cierre del partido.<b>Centro de Carlos Pérez </b>por la banda derecha y apareció sorprendiendo a la zona baja con un cabezazo Samuel Pozantes para clavar el empate 1-1, que fue definitivo en el duelo.Los selacios llegan a 19 puntos y siguen disputando meterse en el podio. Mientras que los estudiosos ahora cuenta con 17 unidades en el torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.<b>FICHA TÉCNICA</b><b>Lobos UPNFM:</b> Celio Valladares, Geremy Rodas, Andrés Dávila, Luis López, Félix García, José Fiallos (Everson López 60), Christian Gutiérrez (Marcos Morales 88), Edgard Vázquez, José Raúl García (German Mejía 76), Roberto Moreira y Juan Martínez (Kilmar Peña 46). Técnico: <b>Salomón Názar.</b> <b>Amarilla: </b>Kike Vázquez<b>Rojas: </b>no hubo.<br /><br /><b>Platense: </b>Javier Orobio, Osman Velásquez, Brandon Santos, Jafeth Sabillón (Samuel Pozantes 74), Elías García, Manuel Salina, Christian Hernández (Arnaldo Urbina 74), Osman Rodríguez (Marcos Reyes 46), Carlos Pérez, Nahuel Luna (Erick Puerto 46)y Aldo Fajardo.<b> Técnico:</b> Raúl Cáceres.<b>Amarillas: </b>Velásquez y Pérez.<b>Rojas: </b>no hubo.