Platense rescató un punto gracias a Pozantes y amargó a los Lobos de la UPNFM en Choluteca

Fue un encuentro disputado, de pocas opciones de gol, pero lo mejos del juego lo dejaron para el cierre. Los Lobos de la UPNFM rozaron la victoria, pero el Platense respondió en los últimos minutos y finalizó 1-1. El duelo por la jornada 15 del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras no tuvo un duelo claro, ambos mostraron un respeto y el resultado fue justo para lo que sucedió.

Apenas al minuto 15 el encuentro tuvo que ser detenido debido a una tormenta eléctrica en la ciudad de Choluteca. Transcurrieron cerca de 25 minutos para la reanudación. Al minuto 27, los selacios por poco sorprenden con un zurdazo de Carlos Pérez, quien buscó el centro y le salió un remate al arco donde Celio Valladares escoltó. "Kike" Vázquez centró por la izquierda y apareció Roberto Moreira con un cabezazo incómodo y encima del arco de Platense. El entrenador Raúl Cáceres envió a la cancha para la segunda parte a Erick "Gio" Puerto por el argentino Nahuel Luna y a Marco Reyes por Rodríguez, en la búsqueda de mayor peso en ataque. La primera y única oportunidad que tuvo "Gio" Puerto fue con un remate desde fuera del área y el arquero Celio Valladares lo mandó a tiro de esquina y esta acción continuó de la mejor forma para los locales.