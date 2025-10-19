Clinton Bennett, el defensor que esperó dos años para debutar con Olimpia en Liga Nacional: ¿quién es y de qué equipo salió?

Eduardo Espinel continúa apostando por la juventud en su proyecto con Olimpia, y en la jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras, hizo debutar a un nuevo rostro en el "Rey de Copas". Se trata de Clinton Bennett, un defensor central de 22 años originario de Islas de la Bahía, quien tuvo su primera oportunidad con el primer equipo en el partido contra Juticalpa FC en el Juan Ramón Brevé Vargas.

Bennett, quien ha venido ganándose un lugar en las reservas del equipo capitalino, ya había formado parte de una convocatoria previa ante Génesis Policía Nacional, aunque en esa ocasión no ingresó al campo. Sin embargo, su debut parecía cuestión de tiempo, y con la confianza de Espinel, finalmente llegó. El defensor, quien saltó al campo con el dorsal 40 en su espalda, es conocido por su buena estatura y su notable capacidad para sacar la pelota jugada desde el fondo, cualidades que han llamado la atención del DT uruguayo y que encajan perfectamente con su esquema táctico. En su debut, Bennett compartirá la zona defensiva con José García.

Cabe mencionar que Bennett no es el único producto de Islas de la Bahía que ha tocado la puerta de la Liga Nacional de Honduras. Anteriormente, también llegó Alex Welcome, quien no logró debutar con Motagua en la Primera División, y Alfred Jervis, quien sí tuvo minutos con el Ciclón Azul, pero ahora ha regresado al club isleño.

Clinton Bennett llegó al Olimpia en el 2023, exactamente en junio, junto a Kenny Martínez, pero no tuvo la misma suerte. Después de no debutar con el "Rey de Copas", se fue a préstamo a Lobos UPNFM, donde finalmente pudo estrenarse en la Liga Nacional. Actualmente, Martínez ha regresado a la Juventus de Roatán.

Alineación de Olimpia ante Juticalpa FC: