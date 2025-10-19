Clinton Bennett, el defensor que esperó dos años para debutar con Olimpia en Liga Nacional: ¿quién es y de qué equipo salió?

<b>Bennett</b>, quien ha venido ganándose un lugar en las reservas del equipo capitalino, ya había formado parte de una convocatoria previa ante <b>Génesis Policía Nacional</b>, aunque en esa ocasión no ingresó al campo. Sin embargo, su debut parecía cuestión de tiempo, y con la confianza de <b>Espinel</b>, finalmente llegó.El defensor, quien saltó al campo con el dorsal 40 en su espalda, es conocido por su buena estatura y su notable capacidad para sacar la pelota jugada desde el fondo, cualidades que han llamado la atención del DT uruguayo y que encajan perfectamente con su esquema táctico. En su debut, <b>Bennett </b>compartirá la zona defensiva con <b>José García.</b>