Motagua se durmió y Marathón sentenció: Así fue el jugadón del verde que finalizó con golazo de Messiniti

El delantero argentino Nicolás Messiniti volvió a ser protagonista con un verdadero golazo en el duelo entre Marathón y Motagua, correspondiente a la jornada 16 del Torneo Apertura de la Liga Nacional. El atacante verdolaga aprovechó una desconcentración defensiva del rival para adelantar a su equipo en el marcador con una definición impecable.

La jugada nació de la viveza de Alexy Vega, quien cobró rápidamente un tiro libre ante un Motagua que se mostró totalmente desatento. Esa acción tomó por sorpresa a los azules, dejando el espacio necesario para que el balón circulara libremente hacia el área rival.

LEA TAMBIÉN: ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES DEL APERTURA 2025

Isaac Castillo se encargó de capitalizar el descuido con un centro preciso desde la banda derecha, habilitando a Messiniti dentro del área. El argentino no perdonó y con un derechazo colocado venció al portero motagüense, concretando una gran jugada colectiva en el minuto 24 de la primera parte.

El tanto fue una muestra más del buen entendimiento ofensivo del Marathón, que sigue contando con Messiniti como pieza clave en su ataque. Su olfato goleador y oportunismo fueron determinantes para abrir el marcador y mantener viva la lucha por los primeros lugares del campeonato nacional. El argentino llegó a doce dianas en el Apertura 2025.