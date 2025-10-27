¿Se pierde la vuelta ante Cartaginés? Motagua confirma el estado de la lesión que sufre Luis Vega

El defensor hondureño <b>Luis Vega</b> presenta una <b>tendinitis en el tendón patelar</b> de la rodilla derecha, una molestia que se le ha cargado por el exceso de actividad física. La lesión no requiere cirugía, pero sí demanda reposo y terapia para evitar complicaciones mayores, ya que si el tendón llegara a romperse, el panorama sería más serio.Diez conoció que la situación de Vega es similar a la que ha venido padeciendo <b>Kervin Arriaga</b>, y pese a las molestias, el jugador <b>fue incluido en la lista de convocados para el duelo ante Cartaginés</b>, aunque su participación dependerá de la evolución de su recuperación.El cuerpo técnico encabezado por Javier López está consciente de la importancia del duelo ante los costarricenses, pero también reconoce el riesgo que implicaría forzar su regreso prematuro para el cotejo por el boleto a la Champions de Concacaf 2026. Cartaginés le ganó al Motagua en la ida del repechaje por el boleto a la Champions de Concacaf. La vuelta es este martes 28 de octubre a las 8:00 PM en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.