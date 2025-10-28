Javier López tras el hecatombe de Motagua: "Ya hemos tocado fondo y hay cosas que no pueden volver a pasar"

Javier López, director técnico del Motagua, expuso sus puntos en conferencia de prensa tras la dolorosa eliminación del equipo en el repechaje rumbo a la Concacaf Champions League ante Cartaginés. El ibérico analiza con franqueza las causas del fracaso, reconoce las dificultades que enfrentaron sus jugadores y muestra su compromiso para recuperarse en el torneo nacional. A lo largo de la rueda de prensa, el técnico exteriorizó un balance que mezcla autocrítica, explicación de factores externos como lesiones, cuadros gripales que afrontó su equipo y cansancio, pero dio una mirada esperanzadora hacia el futuro cercano del equipo respecto el torneo domésticod. El entrenador admite que al equipo le faltó el gol y que la expulsión de Marcelo Santos fue clave y que por ende afectó la actitud y dinámica en el campo. También reconoce que la eliminación contra Alajuelense ha golpeado anímicamente al plantel y a la afición, provocando una caída en la intensidad y la asistencia de público.

Finalmente, López hace un llamado a buscar soluciones sin culpar a nadie y asegura que el equipo debe seguir siendo protagonista en el torneo local. Reconoció que el equipo "tocó fondo", pero que el margen de mejora esta ahí para buscarlo.

- AL CONFERENCIA -

¿Qué análisis le deja de la serie y qué le faltó al Motagua?



Creo que tanto en la ida como hasta el gol de ellos, nos faltó el último pase, nos faltó el gol. Creo que la iniciación y creación del juego la tuvimos bien, pero a partir del gol el equipo se descompuso. La expulsión afectó también al equipo en el campo y a la actitud. Sabíamos que un gol nos ponía en una situación muy complicada.



Pese a eso, con diez pudimos empatar. Justo después del empate nos hacen el gol y el equipo hizo todo lo que pudo por mantenerse en el campo. Vinimos de Costa Rica con muchos problemas, jugadores que no pudieron jugar con el Marathón por cuadros gripalesy que hoy hicieron un esfuerzo importante. En la parte final nos resintimos. ¿Qué balance hace de su trabajo y por qué la gente estuvo tan indispuesta en el estadio?



Muy simple, nos ha costado a todos superar el golpe de la eliminación ante Alajuelense. Desde ahí hemos entrado en una decadencia en actitudes, comportamientos, juego e intensidad. No hemos digerido bien la eliminación. Los grandes clubes tienen momentos difíciles, y este es uno de ellos. Toca levantarse. ¿Cómo levantar al equipo futbolística y anímicamente? ¿Siente que se les puede ir de las manos?



No siento que se me esté yendo de las manos. No hemos digerido bien la derrota, pero vamos a recuperarnos porque este equipo ha demostrado ser muy competitivo. No hemos visto hoy el nivel que tienen estos jugadores, pero en un contexto con más descanso y trabajo podemos hacerlo. Ya hemos tocado fondo y hay cosas que no pueden volver a pasar. Nos queda el torneo nacional y partidos importantes. Debemos demostrar que podemos estar en la final. ¿Cree que vendió demasiada ilusión y hoy la gente de va apenada, cree que hoy este Motagua no refleja lo que no es el club y siente vergüenza?



Vergüenza deportiva sí. Soy consciente de la ilusión que generé y siempre soy propositivo. Soy víctima de esa ilusión que se generó. Hemos hecho cosas bien, pero también cosas a mejorar. Por eso estamos en esta situación.