Javier López tras el hecatombe de Motagua: "Ya hemos tocado fondo y hay cosas que no pueden volver a pasar"

<b>Javier López</b>, director técnico del <b>Motagua</b>, expuso sus puntos en conferencia de prensa tras la dolorosa <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/centroamerica/cartagines-elimina-al-motagua-por-repechaje-champions-de-concacaf-2026-OJ27959337" target="_blank">eliminación del equipo en el repechaj</a></b>e rumbo a la<b> Concacaf Champions League</b> ante <b>Cartaginés</b>. El ibérico analiza con franqueza las causas del fracaso, reconoce las dificultades que enfrentaron sus jugadores y muestra su compromiso para recuperarse en el torneo nacional.A lo largo de la rueda de prensa, el técnico exteriorizó un balance que mezcla autocrítica, explicación de factores externos como lesiones, cuadros gripales que afrontó su equipo y cansancio, pero dio una mirada esperanzadora hacia el futuro cercano del equipo respecto el torneo domésticod.El entrenador admite que al equipo le faltó el gol y que la expulsión de <b>Marcelo Santos</b> fue clave y que por ende afectó la actitud y dinámica en el campo. También reconoce que la eliminación contra <b>Alajuelense </b>ha golpeado anímicamente al plantel y a la afición, provocando una caída en la intensidad y la asistencia de público.