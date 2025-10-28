Olimpia pone a temblar a Alajuelense: la impactante noticia previo a la semifinal de vuelta de la Copa Centroamericana

El Club Deportivo Olimpia afrontará este jueves 30 de octubre uno de los compromisos más importantes de la temporada cuando reciba a la Liga Deportiva Alajuelense en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf 2025. El encuentro entre los dirigidos por Eduardo Espinel y los Manudos definirá uno de los dos finalistas del torneo regional y promete ser una auténtica fiesta en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

Los Albos llegan con una ligera ventaja en la serie gracias al gol de visita, luego de empatar 1-1 en el compromiso de ida disputado la semana pasada en Alajuela, Costa Rica. Ese resultado dejó la llave abierta, pero un poco de beneficio a favor del actual campeón hondureño, que buscará hacer valer su localía y el apoyo de su afición. Unas de las noticas que pone a temblar al equipo rivales es que la directiva del Olimpia confirmó este martes que todas las entradas para el partido han sido vendidas en su totalidad. La noticia fue publicada en las redes oficiales del club y termina de confirmar el lleno total que ya se veía venir en el estadio Nacional Chelato Uclés. “Yo te voy a alentar como todos los años. Boletería agotada; una vez más el Rey de Copas jugará respaldado por el aliento de miles en la grada”, fue el mensaje con el que el club melenudo encendió la previa del encuentro.

Los precios para el partido fueron accesibles para la mayoría de los aficionados: 200 lempiras en sol, 400 en sombra y 800 en silla. Los boletos se pusieron a la venta a través de los puntos Dilo a nivel nacional y se agotaron a días del partido. reflejando el enorme interés que generan estos torneos internacionales.

¿CUÁNDO JUEGA OLIMPIA VS ALAJUELENSE?