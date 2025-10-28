Olimpia pone a temblar a Alajuelense: la impactante noticia previo a la semifinal de vuelta de la Copa Centroamericana

Los Albos llegan con una ligera ventaja en la serie gracias al gol de visita, luego de empatar 1-1 en el compromiso de ida disputado la semana pasada en Alajuela, Costa Rica. Ese resultado dejó la llave abierta, pero un poco de beneficio a favor del actual campeón hondureño, que buscará hacer valer su localía y el apoyo de su afición.Unas de las noticas que pone a temblar al equipo rivales es que la directiva del <b>Olimpia </b>confirmó este martes que todas las entradas para el partido han sido vendidas en su totalidad. La noticia fue publicada en las redes oficiales del club y termina de confirmar el lleno total que ya se veía venir en el estadio Nacional Chelato Uclés.“Yo te voy a alentar como todos los años. Boletería agotada; una vez más el Rey de Copas jugará respaldado por el aliento de miles en la grada”, fue el mensaje con el que el club melenudo encendió la previa del encuentro.