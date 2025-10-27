Javier López confirma el gran problema que tiene Motagua y Santos se destapa sobre goles a últimos minutos: “No hay displicencia”

Motagua se juega mañana la última vida internacional de la temporada cuando reciba al Cartaginés de Costa Rica en el Estsdio Chelato Ucles. El Ciclón Azul está obligado a ganar para lograr su pase a la Champions de CONCACAF. Si empatan quedan eliminados porque Cartaginés consiguió ganar en la ida por 1-0.

Ante esto, Marcelo Santos y Javier López atendieron a los medios para conocer su perspectiva del partido, la lesión de Luis Vega y que se ha trabajado para que Motagua no siga encajando goles en los últimos minutos .

PALABRAS DE MARCELO SANTOS Y JAVIER LÓPEZ

-¿Ha ajustado el tiempo para corregir lo sucedido en Costa Rica y sobre su partido pasado ante Marathon en Liga Nacional? El tiempo para recuperar lo de la Copa Centroamericana es escaso pues estamos compitiendo en ambos torneos. Además, hemos tenido jugadores en selecciones y también es motiva para ellos, pero también ha afectado en varios entrenamientos. No es excusa porque es lo mismo para todos los equipos que estamos en la Copa Centroamericana. A partir de ahí, hemos trabajado el partido de vuelta. Tenemos que ir a atacar, pero también estar preparados al momento de perder el balón, queremos generar bastante ocasiones de gol y estar con esa dinámica de juego durante todo el encuentro. -Para Javier López: ¿Qué espera de Cartaginés? Los dos partidos que nos hemos enfrentado a ellos han sido muy equilibrados, muy disputados, tienen una forma de jugar clara, les gusta proponer, cambian la ofensiva y tienen bastante cambios de ritmos. El entrenador le ha dado un sello especial y ante eso vamos a neutralizar todas sus mejores virtudes y creo que en la ida lo logramos. Y mañana vamos a hacer buen partido para poder sacar la llave -Para Marcelo Santos: ¿Mañana si remontan cuánto cambiará el presente del club que ha venido con resultados negativos? Estamos conscientes de eso. Porque no hemos tenido los mejores resultados, pero lograr nuestro objetivo mañana nos dará un plus extra para encarar el torneo local e internacional.

-Para Javier López: ¿Cómo van a sufrir la ausencia de Luis Vega y Sebastián Cardozo que se pierde el partido por amarillas? ¿Qué pasa con Carlos Argueta por qué no ha estado jugando? El tema de Cardozo si está sancionado, Luis Vega vamos a esperar hasta el último momento para ver si nos puede acompañar mañana y sobre Argueta este fin de semana tenían una contractura en el aductor por eso no pudo estar ante Maratón. Actúa en una posición que hay varios futbolistas que lo han venido haciendo bien, pero es un jugador en la plantilla y a veces nos vamos a decisiones técnicas.

Para Marcelo Santos: Mensaje a la afición que sabemos que está molesta Que nos sigan apoyando, respaldando y sabemos que está molesta, pero somos conscientes de eso. Esto es fútbol y estamos expuestos de perder y queremos darle una alegría en esta fase porque son los que siempre nos alientan. Para Javier López; ¿Cómo será el esquema de mañana ya que se necesitan dos goles para remontar? Mañana será importante los detalles, tenemos que atacar, pero también tenemos que estar equilibrados y concentrados de lo que pase en nuestras espaldas, evitar transiciones y defender los balones parados. Ellos juegan a aprovechar los huecos que dejamos y mañana necesitamos orden y equilibrio para atacar. Para Marcelo Santos: ¿es una obligación estar en la Champions de CONCACAF? El objetivo de nosotros era pelear por ese título e igual tenemos ese objetivo de clasificar a ese torneo y confiemos en Dios que podamos lograrlo. Somos un equipo grande y estar en estos torneos.

¿Cuál es el informe de Luis Vega? Pensando en que viene lo de la selección de Honduras El jugador está con los cuidados máximos para ver si pueda estar mañana y si es así pues estará sino tendrá un revulsivo que lo hará bien. Para Marcelo Santos : ¿cómo resolver eso de los goles a últimos minutos? Si sabemos que nos han estado goleado en los últimos minutos y lo que tenemos que hacer es mantener concentración y hay minutos en los cuales se tiene que arriesgar y ocupamos estar enfocados durante todo el partido y mañana lo trabajaremos. ¿Cómo se ha trabajado esta semana sobre la parte mental de los jugadores? Yo les he dicho a los jugadores que los partidos se hacen en cualquier momento del partido y les recordé a los jugadores que hemos tenido varios partidos en los que estamos concentrados y no hemos recibido goles. Incluso, lo hicimos con Saprissa, con cartaginés y hay que ver estos partidos para mantener la portería en cero. Asimismo, hemos visto partidos donde logramos hacer 3-4 goles que es lo que necesitamos mañana.