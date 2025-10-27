Javier López confirma el gran problema que tiene Motagua y Santos se destapa sobre goles a últimos minutos: “No hay displicencia”

<b>¿Cuál es el informe de Luis Vega? Pensando en que viene lo de la selección de Honduras</b>El jugador está con los cuidados máximos para ver si pueda estar mañana y si es así pues estará sino tendrá un revulsivo que lo hará bien.<b>Para Marcelo Santos : ¿cómo resolver eso de los goles a últimos minutos? </b>Si sabemos que nos han estado goleado en los últimos minutos y lo que tenemos que hacer es mantener concentración y hay minutos en los cuales se tiene que arriesgar y ocupamos estar enfocados durante todo el partido y mañana lo trabajaremos.<b>¿Cómo se ha trabajado esta semana sobre la parte mental de los jugadores?</b>Yo les he dicho a los jugadores que los partidos se hacen en cualquier momento del partido y les recordé a los jugadores que hemos tenido varios partidos en los que estamos concentrados y no hemos recibido goles. Incluso, lo hicimos con Saprissa, con cartaginés y hay que ver estos partidos para mantener la portería en cero. Asimismo, hemos visto partidos donde logramos hacer 3-4 goles que es lo que necesitamos mañana.