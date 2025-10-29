Centroamérica

Mathías Vázquez y su mensaje tras la eliminación del Motagua : "El hincha que se va antes de que finalicé el partido nunca lo voy a entender"

El joven delantero del Motagua habló con la prensa tras la eliminación del Ciclón Azul de la Champions de Concacaf.

2025-10-29

Motagua cayó este martes por 1-3 ante Cartaginés y con una ventaja de 4-1 en el global quedó eliminado en la Copa de Campeones de la Concacaf de 2026.

Ante esta eliminación, Mathías Vázquez, hijo del ex entrenador azul Diego Vázquez, fue contundente luego de la derrota y considera que hay que darle vuelta a la página pronto para pensar en la Liga Nacional.

Así reaccionó la prensa al fracaso de Motagua y la terrible burla en Costa Rica: "Equipo pequeño" y "Otra página más"

Asimismo, envió un mensaje al aficionado que se fue antes de que finalizará el partido. "Cada quien tiene su visión y su manera de entender el fútbol. A la afición no hay nada más que reclamarle".

PALABRAS DE MATHÍAS VÁZQUEZ

GOLPE LETAL AL MOTAGUA

Me parece que es un golpe duro para el grupo, para el aficionado, pero bueno tenemos ahora la responsabilidad de darle vuelta a la página y buscar el campeonato local.

EL MOMENTO DEL MOTAGUA

Es una seguidilla de partidos desafortunados que hace un efecto como bola de nieve y nos tiene en este momento. Pero con un mes que tengamos bueno, nos vamos a olvidar de esto y apuntar en la Liga Nacional.

¿QUÉ LE DICE A LOS AFICIONADOS?

El aficionado que se va antes, como aficionado que fui, es algo que nunca voy a entender. Cada quien tiene su visión y su manera de entender el fútbol. A la afición no hay nada más que reclamarle.

Javier López tras el hecatombe de Motagua: "Ya hemos tocado fondo y hay cosas que no pueden volver a pasar"

¿DE DÓNDE LLEGA ESE MARCADOR TAN ABULTADO?

La ida nos anularon un gol medio dudoso y hasta el principio del segundo tiempo (ayer) el partido los controlamos y luego en la expulsión el partido se desniveló para tener un marcador abultado.

ENFOCADOS EN LIGA NACIONAL

Como grupo unido, ahora el sábado tenemos que sacar contra Victoria. La última vez perdimos contra Real España 4-0 y quedamos campeones, ya sabemos levantarnos de golpes así.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción Diez

Equipo de redacción de diez.hn
Copa Centroamericana
|
Mathias Vazquez
|
Motagua
|
Cartaginés
|