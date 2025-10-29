Mathías Vázquez y su mensaje tras la eliminación del Motagua : "El hincha que se va antes de que finalicé el partido nunca lo voy a entender"

<b>GOLPE LETAL AL MOTAGUA</b>Me parece que es un golpe duro para el grupo, para el aficionado, pero bueno tenemos ahora la responsabilidad de darle vuelta a la página y buscar el campeonato local.<b>EL MOMENTO DEL MOTAGUA</b>Es una seguidilla de partidos desafortunados que hace un efecto como bola de nieve y nos tiene en este momento. Pero con un mes que tengamos bueno, nos vamos a olvidar de esto y apuntar en la Liga Nacional.<b>¿QUÉ LE DICE A LOS AFICIONADOS?</b>El aficionado que se va antes, como aficionado que fui, es algo que nunca voy a entender. Cada quien tiene su visión y su manera de entender el fútbol. A la afición no hay nada más que reclamarle.