Espinel confirma cuántos cambios hará en el 11 de Olimpia, el estado físico de Maldonado y avisa al Alajuelense: "Estamos en casa"

Eduardo Espinel mencionó que Jamir Maldonado estará entre los jugadores convocados y sentenció que Olimpia va a ir por e boleto a la gran final.

2025-10-29

¡Todo está listo! Olimpia tiene este jueves la gran oportunidad de clasificar a una nueva final de un torneo de Concacaf, cuando reciba en la vuelta a la Liga Deportiva Alajuelense por la vuelta de las semifinales de la Copa Centroamericana.

Eduardo Espinel, DT de Olimpia, se refirió a este duro compromiso con el que no podrá contar con futbolistas de la talla de Yustin Arboleda, Jorge Álvarez y Edwin Rodríguez.

El charrúa aseveró que es un compromiso complicado ante un gran rival, no se dio a color por los cambios que hará para este duelo y respondió sobre el estado físico de Jamir Maldonado, pieza clave en el esquema melenudo. ¿Se sienten favoritos ante los manudos? El choque es a las 8:06 PM.

CONFERENCIA DE PRENSA

¿Qué puede cambiar en este partido de vuelta respecto a lo que pudo hacer su equipo en Alajuela, donde incluso casi se lleva la victoria?
Con respecto a lo que uno puede pensar que suceda en el partido de mañana, creo que puede ser similar. Ya lo he dicho: son dos equipos que no especulan, y más a esta distancia, donde cada detalle y cada acción en el campo será determinante. Será un partido intenso, donde seguramente, al menos nosotros, y creo que también el equipo contrario, buscaremos atacar el arco rival para estar tranquilos y lejos del nuestro. Estoy convencido de que será un partido de ida y vuelta.

Hay que estar preparados para sostener un ritmo diferente, porque la intensidad a nivel internacional no es la misma que a nivel local, tanto para el campeonato tico como para nosotros. Jugamos a otro nivel en los torneos internacionales, y tenemos que estar listos para eso. Los jugadores lo saben, nosotros lo sabemos, y ojalá no nos equivoquemos en el planteamiento que pensamos para el partido.

Profe, se ha hablado mucho de las bajas, por ejemplo, Jorge Álvarez y Arboleda. ¿Cómo ha ido armando el equipo y qué tan difícil ha sido sustituir a esos jugadores titulares?
Ese día que terminó el primer partido de ida ya estaban las preguntas sobre las ausencias. Desde que llegué a Honduras siempre hemos tratado, como cuerpo técnico, de tener un equipo por encima de las individualidades. No me preocupa tanto, porque siempre he sido un entrenador que da prioridad a lo que hay. Los jugadores que no están, no están, y hay que enfocarse en los que sí están y van a hacer el trabajo.

Tenemos un grupo que trabaja esperando su oportunidad, y cuando un jugador no puede estar, hay otros que rinden al mismo nivel. Tenemos mucha confianza en todo el plantel, y han demostrado, tanto en el campeonato local como en el internacional, estar a la altura. Deseamos que lo estén en este partido tan importante, para disimular esas ausencias e incluso elevar el nivel. Nuestra principal preocupación ha sido mantener a todo el grupo motivado y seguir haciendo las cosas que venimos haciendo: trabajar por el equipo.

Profe, ¿tiene claro el once titular? Vimos que Jamir entrenó con vendaje especial. ¿Le preocupa eso?
Sí, el equipo lo tengo hace días, ya lo tenía en la cabeza. Por supuesto, hay que trabajar y observar el día a día, pero un entrenador siempre va adelantándose y pensando en los mejores jugadores que pueden estar. Puede cambiar una o dos piezas, pero en líneas generales el equipo que tenía en mente es el que pondré en el campo mañana. Jamir está entre los convocados. El vendaje hoy es algo común; hay vendas especiales que ayudan a calmar dolores y a mejorar el rendimiento. Él estará entre los 23 para ayudar al equipo a conseguir el objetivo.

Eduardo Espinel dio sus valoraciones previo al duro compromiso ante Alajuelense por la Copa Centroamericana. FOTOS: DAVID ROMERO.

 (Mario O. Figueroa)

¿Cómo se imagina la noche de mañana para usted y para el olimpismo con un estadio totalmente repleto?
Bueno, a ver, la expectativa es muy grande por los comentarios que hay, las taquillas están agotadas desde hace días y los boletos vendidos, pero a mí cada partido no deja de sorprenderme el hincha de Olimpia. Ya lo he dicho muchas veces: más allá de llenar o no las graderías, desde el minuto cero empiezan a cantar hasta el noventa, sin importar el resultado. Eso nos motiva a trabajar y a esforzarnos cada día por toda esa afición que hace tanto esfuerzo, y sé que lo ha hecho para este partido, porque han hecho un esfuerzo tremendo para comprar su boleto. Seguramente serán el jugador número doce que nos ayude a conseguir el objetivo, que es ganar el partido.

Profe, el técnico Óscar Ramírez mencionaba que Olimpia parte como favorito para este partido. ¿Qué piensa usted al respecto, considerando que están en casa?
Respeto las opiniones de los colegas, siempre lo he dicho. No sé si somos favoritos, pero sí tenemos la obligación de ganar el partido. Eso lo saben los jugadores, lo sabemos el cuerpo técnico, y vamos a salir a ganar, no cabe duda. Más allá de si somos favoritos o no, la historia lo marca: estamos en casa, y si hay una característica de este equipo es que cuando especulamos sufrimos. No podemos especular; tenemos que ir al frente, tenemos que ir a ganar. Esa es la mentalidad que tiene este grupo. Del otro lado encontraremos un equipo con su estrategia, y en esa lucha esperemos imponernos nosotros. Tenemos la obligación de ganar el partido.

Profe, ¿en qué momento siente que llega su equipo para esta semifinal? ¿Está en el punto que usted desea?
Creo que estamos en un muy buen nivel. Dentro de la dinámica de partidos, el desgaste físico y emocional, los viajes y todo lo que implica, el grupo está en un momento muy positivo. Hay una energía colectiva muy buena, tanto de los que juegan como de los que no. Siempre he dicho que más allá del once titular, lo más importante es el equipo. Y en los últimos partidos hemos tenido un buen rendimiento de muchos jugadores que no habían tenido tantos minutos en el torneo local o internacional, lo cual potencia el grupo.

Eso genera competencia interna, no deja descansar a los que más han jugado y empuja a todos a elevar el nivel. Estamos tranquilos porque creo que estamos en un momento ideal para afrontar este tipo de partidos. Hay que demostrarlo en el campo, pero confío en que estos muchachos lo darán todo para ratificar lo que pensamos de ellos.

