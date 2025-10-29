Espinel confirma cuántos cambios hará en el 11 de Olimpia, el estado físico de Maldonado y avisa al Alajuelense: "Estamos en casa"

¡Todo está listo! <b>Olimpia</b> tiene este jueves la gran oportunidad de clasificar a una nueva final de un torneo de <b>Concacaf,</b> cuando reciba en la vuelta a la <b>Liga Deportiva Alajuelense </b>por la vuelta de las semifinales de la <b>Copa Centroamericana. </b>Eduardo Espinel, DT de<b> Olimpia</b>, se refirió a este duro compromiso con el que no podrá contar con futbolistas de la talla de <b>Yustin Arboleda, Jorge Álvarez y Edwin Rodríguez. </b>El charrúa aseveró que es un compromiso complicado ante un gran rival, no se dio a color por los cambios que hará para este duelo y respondió sobre el estado físico de Jamir Maldonado, pieza clave en el esquema melenudo. ¿Se sienten favoritos ante los manudos? El choque es a las 8:06 PM.