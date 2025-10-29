Espinel confirma cuántos cambios hará en el 11 de Olimpia, el estado físico de Maldonado y avisa al Alajuelense: "Estamos en casa"

¡Todo está listo! Olimpia tiene este jueves la gran oportunidad de clasificar a una nueva final de un torneo de Concacaf, cuando reciba en la vuelta a la Liga Deportiva Alajuelense por la vuelta de las semifinales de la Copa Centroamericana. Eduardo Espinel, DT de Olimpia, se refirió a este duro compromiso con el que no podrá contar con futbolistas de la talla de Yustin Arboleda, Jorge Álvarez y Edwin Rodríguez. El charrúa aseveró que es un compromiso complicado ante un gran rival, no se dio a color por los cambios que hará para este duelo y respondió sobre el estado físico de Jamir Maldonado, pieza clave en el esquema melenudo. ¿Se sienten favoritos ante los manudos? El choque es a las 8:06 PM.

CONFERENCIA DE PRENSA

¿Qué puede cambiar en este partido de vuelta respecto a lo que pudo hacer su equipo en Alajuela, donde incluso casi se lleva la victoria?

Con respecto a lo que uno puede pensar que suceda en el partido de mañana, creo que puede ser similar. Ya lo he dicho: son dos equipos que no especulan, y más a esta distancia, donde cada detalle y cada acción en el campo será determinante. Será un partido intenso, donde seguramente, al menos nosotros, y creo que también el equipo contrario, buscaremos atacar el arco rival para estar tranquilos y lejos del nuestro. Estoy convencido de que será un partido de ida y vuelta. Hay que estar preparados para sostener un ritmo diferente, porque la intensidad a nivel internacional no es la misma que a nivel local, tanto para el campeonato tico como para nosotros. Jugamos a otro nivel en los torneos internacionales, y tenemos que estar listos para eso. Los jugadores lo saben, nosotros lo sabemos, y ojalá no nos equivoquemos en el planteamiento que pensamos para el partido. Profe, se ha hablado mucho de las bajas, por ejemplo, Jorge Álvarez y Arboleda. ¿Cómo ha ido armando el equipo y qué tan difícil ha sido sustituir a esos jugadores titulares?

Ese día que terminó el primer partido de ida ya estaban las preguntas sobre las ausencias. Desde que llegué a Honduras siempre hemos tratado, como cuerpo técnico, de tener un equipo por encima de las individualidades. No me preocupa tanto, porque siempre he sido un entrenador que da prioridad a lo que hay. Los jugadores que no están, no están, y hay que enfocarse en los que sí están y van a hacer el trabajo. Tenemos un grupo que trabaja esperando su oportunidad, y cuando un jugador no puede estar, hay otros que rinden al mismo nivel. Tenemos mucha confianza en todo el plantel, y han demostrado, tanto en el campeonato local como en el internacional, estar a la altura. Deseamos que lo estén en este partido tan importante, para disimular esas ausencias e incluso elevar el nivel. Nuestra principal preocupación ha sido mantener a todo el grupo motivado y seguir haciendo las cosas que venimos haciendo: trabajar por el equipo. Profe, ¿tiene claro el once titular? Vimos que Jamir entrenó con vendaje especial. ¿Le preocupa eso?

Sí, el equipo lo tengo hace días, ya lo tenía en la cabeza. Por supuesto, hay que trabajar y observar el día a día, pero un entrenador siempre va adelantándose y pensando en los mejores jugadores que pueden estar. Puede cambiar una o dos piezas, pero en líneas generales el equipo que tenía en mente es el que pondré en el campo mañana. Jamir está entre los convocados. El vendaje hoy es algo común; hay vendas especiales que ayudan a calmar dolores y a mejorar el rendimiento. Él estará entre los 23 para ayudar al equipo a conseguir el objetivo.