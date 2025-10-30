Portero del Xelajú sorprende al revelar por qué Real España falló cuatro penales en la tanda: "Al final funcionó"

<br /><b>Tanda histórica:</b> "Te soy sincero, solo habían dos jugadores de los que estaban en el pachón (análisis). Dos jugadores ya habían salido y lo vi solo para manejar un poquito la tanda".<b>¿Eso funcionó? "</b>Sí, pienso que sí, porque por ahí tal vez por quererlas cambiar y todo, la fallaron. Pero lo del pachón son un indicador de los pateadores, de los penales que han pateado. Eso lo hacen todos los porteros, los preparadores de porteros. Pero al final funcionó".<b>Penales de Real España:</b> "Yo como le decía a él, me dice: solo hay dos pateadores en el pachón, ya no están nosotros. Vamos a ver si le sacamos un poquito de provecho a eso. En todos los penales estaba viendo el pachón, pero en realidad no había nadie ahí".<b>Agradecido con Dios: </b>"Te soy sincero, las cosas se dan porque a veces así tiene que pasar. Dios a veces tiene un plan para cada uno y yo lo creo así. Este torneo me ha tocado pasar momentos difíciles en lo personal con el equipo. Y este es un momento para reivindicarse uno y para poder seguir trabajando. Porque en realidad soy de las personas que trabaja, que no deja de creer en uno. Y esto me ayuda para eso, me ayuda para eso la verdad".