Portero del Xelajú sorprende al revelar por qué Real España falló cuatro penales en la tanda: "Al final funcionó"

Nery Lobos, portero de Xelajú, protagonista en la histórica clasificación a la final de la Copa Centroamericana, compartió sus impresiones tras ser clave en la tanda de penales frente a Real España. Con serenidad y humildad, el guardameta explicó los detalles de su ingreso al terreno de juego, su preparación mental y el papel que jugó la información previa proporcionada por el cuerpo técnico para anticipar los lanzamientos del rival. En sus declaraciones, el arquero reconoció que el triunfo fue fruto del trabajo constante y de la fe en los planes de Dios, destacando que este momento llega como una reivindicación personal tras atravesar etapas difíciles durante el torneo. Visiblemente emocionado, expresó su alegría por debutar en la Copa Centroamericana con una actuación decisiva que selló el pase de Xelajú a la gran final.

ZONA MIXTA



Tanda histórica: "Te soy sincero, solo habían dos jugadores de los que estaban en el pachón (análisis). Dos jugadores ya habían salido y lo vi solo para manejar un poquito la tanda". ¿Eso funcionó? "Sí, pienso que sí, porque por ahí tal vez por quererlas cambiar y todo, la fallaron. Pero lo del pachón son un indicador de los pateadores, de los penales que han pateado. Eso lo hacen todos los porteros, los preparadores de porteros. Pero al final funcionó". Penales de Real España: "Yo como le decía a él, me dice: solo hay dos pateadores en el pachón, ya no están nosotros. Vamos a ver si le sacamos un poquito de provecho a eso. En todos los penales estaba viendo el pachón, pero en realidad no había nadie ahí". Agradecido con Dios: "Te soy sincero, las cosas se dan porque a veces así tiene que pasar. Dios a veces tiene un plan para cada uno y yo lo creo así. Este torneo me ha tocado pasar momentos difíciles en lo personal con el equipo. Y este es un momento para reivindicarse uno y para poder seguir trabajando. Porque en realidad soy de las personas que trabaja, que no deja de creer en uno. Y esto me ayuda para eso, me ayuda para eso la verdad".