Olimpia vs Alajuelense EN VIVO por Copa Centroamericana: hora, dónde verlo, prohibiciones y a qué horas abren los portones

El Club Olimpia Deportivo emitió un comunicado con las recomendaciones y restricciones de seguridad para el esperado duelo ante Alajuelense en el Estadio Nacional. Las autoridades hondureñas implementarán un amplio dispositivo conformado por 650 elementos policiales, con el apoyo de bomberos, Cruz Roja y Copeco.Las puertas del recinto se abrirán a las 5:00 p.m., mientras que el cierre de calles aledañas será a las 3:00 p.m. Además, se recomienda a los aficionados llegar con anticipación, portar su código de acceso y respetar las zonas designadas del estadio.Entre las principales prohibiciones se encuentran el ingreso de armas, objetos cortopunzantes, cinturones con hebilla grande, doble camiseta, sombrillas, pólvora, encendedores, cigarros, botellas, termos, banderas con asta, globos de helio, drones, silbatos, sirenas y punteros láser. Estas medidas buscan garantizar la seguridad y el orden durante un encuentro de alta convocatoria, donde se espera una gran afluencia de público en las gradas.