Olimpia vs Alajuelense EN VIVO por Copa Centroamericana: hora, dónde verlo, prohibiciones y a qué horas abren los portones

No hay mañana: El Club Deportivo Olimpia y la Liga Deportiva Alajuelense definen este jueves al segundo clasificado a la Gran Final de la Copa Centroamericana, el torneo de clubes más importante del área de Centroamérica. Agotadas ya las entradas en los puntos oficiales de venta, el Chelato Uclés está listo para vibrar en una noche en la que el olimpismo quiere celebrar el pase a la final de la Copa Centroamericana. ¿Tarea fácil? Para nada. Tendrá que dejar en el camino al bicampeón Alajuelense, pero el albo llega a la semifinal de vuelta con el respaldo de no haber perdido en Costa Rica y de anotar un gol como visitante (1-1). “Nosotros tenemos que salir campeones, está claro. El equipo (los titulares) ya está confirmado para el partido; que se queden tranquilos los aficionados, los que entren van a dejar todo”, lanzó Eduardo Espinel, el entrenador de un León que arriba a su casa con la preocupación de las lesiones y con el buen sabor de los resultados.

Sin los suspendidos Jorge Álvarez y Yustin Arboleda, la intriga se centra en saber quiénes serán los volantes centrales. Agustín Mulet y Marcos Montiel parecen ser las opciones más viables, aunque eso implicaría que Olimpia tendría que enfocar la generación de juego por los costados. También es importante recordar que el conjunto albo no tendrá al talentoso volante Edwin Rodríguez. “Hay que demostrar nuevamente que estamos capacitados para estar a la altura de este campeonato de semejante prestigio”, dijo Espinel para afrontar un duelo en el que tiene más de una vía para clasificar a la final.

REGLAMENTO

Con un triunfo o empatando 0-0 será finalista, lo que implica que una derrota o un empate con un marcador superior al 1-1 (2-2, 3-3, etc.) lo dejará fuera el sueño. Un 1-1 mandará la batalla a tiempos extras y, de ser necesario, se irá al manchón penal para conocer al ganador y finalista de la serie. El clasificado se estará enfrentando en la Final de Copa Centroamericana 2025 al Xelajú de Guatemala que eliminó de manera dramática en tanda de penales al Real España.

HORA Y DÓNDE VERLO

El partido Olimpia vs Liga Deportiva Alajuelense de este jueves 30 de octubre comenzará a las 8:06PM. Se podrá ver por la señal de ESPN y Disney Plus, además de seguir vía online por la web de Diario DIEZ. Para la semifinal de vuelta ya se vendieron más de 19 mil boletos, lo que confirma un llenazo espectacular en el Estadio Nacional Chelato Uclés. El canadiense Pierre-Luc Lauziére tendrá la responsabilidad de ser el árbitro del decisivo encuentro de las semifinales entre el Olimpia y Alajuelense el jueves en el estadio Chelato Uclés.

PROHIBICIONES

El Club Olimpia Deportivo emitió un comunicado con las recomendaciones y restricciones de seguridad para el esperado duelo ante Alajuelense en el Estadio Nacional. Las autoridades hondureñas implementarán un amplio dispositivo conformado por 650 elementos policiales, con el apoyo de bomberos, Cruz Roja y Copeco. Las puertas del recinto se abrirán a las 5:00 p.m., mientras que el cierre de calles aledañas será a las 3:00 p.m. Además, se recomienda a los aficionados llegar con anticipación, portar su código de acceso y respetar las zonas designadas del estadio. Entre las principales prohibiciones se encuentran el ingreso de armas, objetos cortopunzantes, cinturones con hebilla grande, doble camiseta, sombrillas, pólvora, encendedores, cigarros, botellas, termos, banderas con asta, globos de helio, drones, silbatos, sirenas y punteros láser. Estas medidas buscan garantizar la seguridad y el orden durante un encuentro de alta convocatoria, donde se espera una gran afluencia de público en las gradas.