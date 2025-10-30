Centroamérica

Devron García decepcionado de lo que pasó en la tanda de penales: "Buba López tapó todo y nosotros..."

El defensor hondureño, quien fue el único que metió el penal, se mostró muy decepcionado de lo que pasó en la tanda de penales

2025-10-30

El Xelajú guatemalteco se clasificó este miércoles a la final de la Copa Centroamericana de la Concacaf al vencer en penales por 2-1 al Real España de Honduras, después de empatar tanto en el partido de ida como en el de vuelta (2-2 en el global).

El club guatemalteco avanzó por primera vez a la final del certamen regional de la Confederación del Norte, Centroamérica y El Caribe de Fútbol (Concacaf), a la espera de enfrentar al ganador de la otra llave semifinal entre el Olimpia hondureño y la Liga Deportiva Alajuelense costarricense.

El partido se definió en la tanda de penales después del empate 1-1 en el estadio Cementos Progreso de la Ciudad de Guatemala, donde alrededor de 8.000 aficionados del Xelajú alentaron a su equipo, que habitualmente juega en el departamento (provincia) de Quetzaltenango (oeste).

DEVRON GARCÍA DECEPCIONADO DE LA ELIMINACIÓN

ERROR DEFENSIVO

Estamos tristes. Hicimos un gran partido, fuimos superiores durante los 90 minutos, pero fallamos muchas ocasiones de gol y en el último minuto tuvimos un despiste y ellos encontraron el gol.

Hugo Viegas lamenta la dolorosa eliminación y explica qué le faltó a Real España: "Lo dejamos ir nosotros"

FELICITAR A XELAJÚ Y PENSAR EN LIGA NACIONAL

Nuestra fortuna no estuvo de nuestro lado en los penales. Nuestro portero (Buba López) tapó todo y nosotros fallamos todos los tiros. Duele porque queríamos estar en la final que tanto anhelabamos. Toca levantar cabeza y felicitar a Xelajú.

Estoy orgulloso de este grupo, pensar en la Champions de Concacaf y ahora a luchar por el título local

Johan Raudales
Johan Raudales

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH. Actualmente periodista de Diario Deportivo DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.
