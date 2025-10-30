Devron García decepcionado de lo que pasó en la tanda de penales: "Buba López tapó todo y nosotros..."

El Xelajú guatemalteco se clasificó este miércoles a la final de la Copa Centroamericana de la Concacaf al vencer en penales por 2-1 al Real España de Honduras, después de empatar tanto en el partido de ida como en el de vuelta (2-2 en el global).

El club guatemalteco avanzó por primera vez a la final del certamen regional de la Confederación del Norte, Centroamérica y El Caribe de Fútbol (Concacaf), a la espera de enfrentar al ganador de la otra llave semifinal entre el Olimpia hondureño y la Liga Deportiva Alajuelense costarricense.