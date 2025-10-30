¿Qué dice la historia? Olimpia, con ventaja en la serie histórica contra la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica

Y justamente esa serie de final fue la última vez que trajo al <b>Alajuelense </b>como antagonista al Nacional para medirse al viejo león, pero se fueron derrotados en la ida de esa final. El equipo de <b>Pedro Troglio</b> en ese entonces abatió 3-2 a los manudos con goles de <b>José Mario Pinto, Jorge Álvarez </b>y un golazo fantástico de <b>Michael Chirinos</b>, descontando para la visita<b> Johan Venegas </b>(P) y<b> Giancarlo González</b> sobre el final del juego.Este partido se disputará este jueves 30 de octubre a las 8:00 pm y será transmitido en vivo por<b> ESPN y Disney+</b>, para que los aficionados de toda la región puedan seguir cada minuto de este emocionante choque entre dos históricos del fútbol centroamericano. El que clasifique a la última fase del torneo se enfrentará al<b> Xelajú MC</b> de Guatemala, que espera rival después de eliminar al <b>Real España.</b>