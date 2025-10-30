¿Qué dice la historia? Olimpia, con ventaja en la serie histórica contra la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica

Olimpia y Alajuelense se enfrentan en la vuelta de las semifinales de la Copa Centroamericana Concacaf 2025, en un duelo muy esperado que se disputará en el Estadio Nacional de Tegucigalpa que estará abarrotado ya que la institución hondureña reportó boletería vendida. La serie llega empatada 1-1 tras el partido de ida jugado en Costa Rica, donde el albo mostró una gran intensidad, robándole la Liga el triufo sobre el final y dejando así todo abierto para definir al finalista en suelo hondureño. En el encuentro de ida, Olimpia tomó ventaja a través de un gol de Marcos Montiel, pero Alajuelense logró igualar con un tanto de Anthony Hernández cerca del final, resultado que obliga a que en caso de repetirse un empate 1-1 en el global se llegue a tiempos extras. Cabe destacar que el equipo hondureño tiene la ventaja del gol de visitante, y un empate 0-0 o un triunfo les bastará para avanzar directamente a la final, mientras un empate con dos o más goles favorecería a Alajuelense por el mismo criterio.

Los rojinegros son el bicampeón vigente y aspirante a su tercera final consecutiva en este torneo, llega con toda la experiencia de haber dominado fases previas de la copa, donde ha mostrado fortaleza especialmente jugando de visita y donde curiosamente, en el Nacional fue donde obraron, ante Motagua, la clasificación a las semis. Por su parte, Olimpia necesita superar varias adversidades, incluyendo la ausencia de jugadores claves como Edwin Rodríguez, lesionado, y las bajas por suspensión de Yustin Arboleda y Jorge Álvarez, quienes se perderán este crucial encuentro. A pesar de estos contratiempos, el club hondureño cuenta con el respaldo masivo de su afición, con un estadio completamente vendido y expectante por lograr el pase a la final.

-LA SERIE, A FAVOR DEL OLIMPIA -

Históricamente la rivalidad entre Olimpia y Alajuelense está muy pareja, pero con ligera ventaja para los hondureños. En los enfrentamientos entre ambos equipos, El león hondureño tiene siete victorias, mientras los de Alajuela suman seis triunfos, además de diez empates. En cuanto a goles, Olimpia ha marcado 23 frente a 21 de Alajuelense, números que reflejan la competitividad y el alto nivel de ambos cuadros en la región. De hecho, los albos tienen 27 años de no perder en el estadio Alejandro Morera Soto, casa de los ticos, lo que le ha servido a los hondureños para, en una ocasión, coronarse en feudo ajeno de la última edición de la Liga Concacaf en el 2022.