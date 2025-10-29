Centroamérica

Celso Borges sorprende con lo que dijo de Olimpia y revela las claves de Alajuelense: "Nuestra tercera semifinal consecutiva"

El experimentado mediocampista respondió sobre la presión de jugar con el Chelato Uclés lleno y enfatizó que es la tercera semifinal de ellos.

2025-10-29

El Club Deportivo Olimpia y la Liga Deportiva Alajuelense se disputan este jueves 30 de octubre el segundo boleto a la Gran Final de la Copa Centroamericana 2025, el torneo más importante del área de Centroamérica.

Los leones de Honduras y Costa Rica empataron 1-1 en el Alejandro Morera Soto, y en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa se volverán a ver las caras en una trascendental batalla para poder conseguir esa ansiada clasificación y ser finalista de la competencia internacional.

La Liga Deportiva Alajuelense cuenta con jugadores experimentados y su gran líder dentro del campo es el experimentado centrocampista Celso Borges, quien a sus 37 años de edad sigue destacando con el conjunto manudo y en conferencia de prensa señaló las claves para intentar eliminar al equipo más grande del fútbol hondureño.

El tres veces mundialista con la Selección de Costa Rica se mostró tranquilo ante los medios de comunicación, tuvo palabras de elogios para Olimpia por estar en esta instancia definitiva de la Copa Centroamericana e indicó que será un juego donde la clave será saber controlar las emociones.

CONFERENCIA DE PRENSA DE CELSO BORGES

Con tanta experiencia jugando, ¿qué siente que deben de tener los jugadores al momento de entrar a la cancha y sacar un partido bravo ante Olimpia?

De nuestra parte es un poco nada más el no dejarnos llevar por el ambiente del partido nada más, hay que saber controlar el juego y hacer lo que hemos venido entrenando. Entiendo que hay mucha euforia y el ambiente la verdad está muy bonito para jugar, pero nosotros como jugadores no debemos de perder de vista el plan que el profesor ha llevado para nosotros. Sobre todo es el manejar bien las emociones del juego.

El tema de la presión durante el partido ya que se podría ir inclusive al alargue

Hay dos maneras de verlo: La presión puede ser algo que te condicione o podría ser un privilegio. En este caso, es nuestra tercera semifinal consecutiva y creo que es algo muy bueno para todo el club, estar en esta situación es algo que desean muchos clubes en Centroamérica y para nosotros es fantástico enfrenarnos a un gran rival como es Olimpia, más que es algo que nos condicione, es lo que nos gusta y para esto el club está hecho.

Ante Motagua no pudo jugar, pero fue importante por su experiencia ¿qué aprendió de ese juego aunque el rival es otro?

Me dolía mucho en ese momento no ayudar al equipo desde el plano deportivo, pero los estuve apoyando y viviendo como si estuviera adentro. Ahora estoy más a gusto ya que soy jugador en activo, ha sido mi caso y el de otros como Joel. Todo el grupo ha estado preparado, lo ha hecho bastante bien, contento de estar sin dolor.

¿Qué le piensa decir a sus compañeros antes de encarar un partido importante como el de este jueves?

No solo yo, también la gente que ha vivido situaciones similares. Hay que estar tranquilo, no vamos a inventar nada, todo está ya entrenado, con el profesor cuidamos hasta el más mínimo detalle. Es llegar a poner en práctica lo que hemos entrenado, después lo que dije anteriormente sobre las emociones, el partido inicia con mucha euforia y agresivo, la cosa posteriormente se va calmando, todos estamos contentos de estar acá y la posibilidad de jugar una nueva semifinal.

El tema de las expulsiones y detalles, le pasó al Alajuelense en la ida ante Motagua y ayer a ellos contra Cartaginés

Con ese tema me refería por eso con las emociones, estar como dicen cuerpo caliente y cabeza fría. Es saber manejarlo, estar consciente que es un partido bastante intenso, pero no podemos pasarnos. Lo que pasó contra Motagua fue un error que puede tener cualquiera.

¿Cómo plasmar la idea del profe con los tiempos del partido a los muchachos para no desesperarse y que no cometan errores que pueden costar un gol o expulsión?

Hay buena comunicación entre todos los que tenemos diferentes edades en el grupo. Nos hemos tratado de nutrir cada uno con nuestra experiencia, eso es lo que ha dado que se haya dado un buen funcionamiento del equipo. No estamos libres de cometer errores los de experiencia, es fútbol y en ocasiones pasan cosas que uno no quiere que sucedan, pero durante estos meses hemos sido un grupo bueno en eso, hemos podido apoyarnos en cualquier inseguridad, cualquier duda que ha existido de las dos partes para poder resolver, parte de la madurez de un grupo es entender eso , esa buena comunicación ha sido muy recíproca.

El tema del entorno ya que estará un estadio abarrotado, ¿qué tanto considera que puede pesar?

Nos encanta jugar este tipo de partidos. Esta es la razón por la cual el club sigue con una historia y trayectoria tan exitosa, uno como jugador se siente halagado de que todo esté vendido, que se tenga un buen ambiente, obviamente sin que pase nada afuera de la cancha . Los dos equipos competimos por ser el mejor, hay un enorme respeto entre jugadores y cuerpo técnico de los dos equipos y sabemos que cuando hay que competir hay que hacerlo al máximo.

En diciembre nos estaremos deseando lo mejor, uno como jugador de experiencia ha vivido este tipo de partidos y prestigiosa como es la Copa Centroamericana, es bonito y eso la gente lo valora.

