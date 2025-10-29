Celso Borges sorprende con lo que dijo de Olimpia y revela las claves de Alajuelense: "Nuestra tercera semifinal consecutiva"

El <b>Club Deportivo Olimpia </b>y la <b>Liga Deportiva Alajuelense </b>se disputan este jueves 30 de octubre el segundo boleto a la Gran Final de la <b>Copa Centroamericana 2025</b>, el torneo más importante del área de Centroamérica.Los leones de Honduras y Costa Rica empataron 1-1 en el Alejandro Morera Soto, y en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa se volverán a ver las caras en una trascendental batalla para poder conseguir esa ansiada clasificación y ser finalista de la competencia internacional.