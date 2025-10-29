Celso Borges sorprende con lo que dijo de Olimpia y revela las claves de Alajuelense: "Nuestra tercera semifinal consecutiva"

El Club Deportivo Olimpia y la Liga Deportiva Alajuelense se disputan este jueves 30 de octubre el segundo boleto a la Gran Final de la Copa Centroamericana 2025, el torneo más importante del área de Centroamérica. Los leones de Honduras y Costa Rica empataron 1-1 en el Alejandro Morera Soto, y en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa se volverán a ver las caras en una trascendental batalla para poder conseguir esa ansiada clasificación y ser finalista de la competencia internacional.

La Liga Deportiva Alajuelense cuenta con jugadores experimentados y su gran líder dentro del campo es el experimentado centrocampista Celso Borges, quien a sus 37 años de edad sigue destacando con el conjunto manudo y en conferencia de prensa señaló las claves para intentar eliminar al equipo más grande del fútbol hondureño. El tres veces mundialista con la Selección de Costa Rica se mostró tranquilo ante los medios de comunicación, tuvo palabras de elogios para Olimpia por estar en esta instancia definitiva de la Copa Centroamericana e indicó que será un juego donde la clave será saber controlar las emociones.

CONFERENCIA DE PRENSA DE CELSO BORGES

Con tanta experiencia jugando, ¿qué siente que deben de tener los jugadores al momento de entrar a la cancha y sacar un partido bravo ante Olimpia?



De nuestra parte es un poco nada más el no dejarnos llevar por el ambiente del partido nada más, hay que saber controlar el juego y hacer lo que hemos venido entrenando. Entiendo que hay mucha euforia y el ambiente la verdad está muy bonito para jugar, pero nosotros como jugadores no debemos de perder de vista el plan que el profesor ha llevado para nosotros. Sobre todo es el manejar bien las emociones del juego. El tema de la presión durante el partido ya que se podría ir inclusive al alargue



Hay dos maneras de verlo: La presión puede ser algo que te condicione o podría ser un privilegio. En este caso, es nuestra tercera semifinal consecutiva y creo que es algo muy bueno para todo el club, estar en esta situación es algo que desean muchos clubes en Centroamérica y para nosotros es fantástico enfrenarnos a un gran rival como es Olimpia, más que es algo que nos condicione, es lo que nos gusta y para esto el club está hecho. Ante Motagua no pudo jugar, pero fue importante por su experiencia ¿qué aprendió de ese juego aunque el rival es otro?



Me dolía mucho en ese momento no ayudar al equipo desde el plano deportivo, pero los estuve apoyando y viviendo como si estuviera adentro. Ahora estoy más a gusto ya que soy jugador en activo, ha sido mi caso y el de otros como Joel. Todo el grupo ha estado preparado, lo ha hecho bastante bien, contento de estar sin dolor. ¿Qué le piensa decir a sus compañeros antes de encarar un partido importante como el de este jueves?



No solo yo, también la gente que ha vivido situaciones similares. Hay que estar tranquilo, no vamos a inventar nada, todo está ya entrenado, con el profesor cuidamos hasta el más mínimo detalle. Es llegar a poner en práctica lo que hemos entrenado, después lo que dije anteriormente sobre las emociones, el partido inicia con mucha euforia y agresivo, la cosa posteriormente se va calmando, todos estamos contentos de estar acá y la posibilidad de jugar una nueva semifinal.