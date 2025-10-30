¡Taquito mundial! Bengtson se sacó un conejo del sombrero y Benguché abrió el marcador en el Olimpia vs Alajuelense

El juego entre <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/centroamerica/olimpia-vs-alajuelense-en-vivo-copa-centroamericana-transmision-espn-deportes-HF27996320" target="_blank">Olimpia y Alajuelense</a></b> se llevó los reflectores en las semifinales de la Copa Centroamericana 2025, en el estadio Nacional Chelato Uclés se está definiendo al segundo finalista.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/centroamerica/alajuelense-capitalizo-empate-olimpia-ida-semifinales-copa-centroamericana-PE27892904" target="_blank">La ida terminó 1-1</a></b> en estadio Alejandro Morera Soto y fue una leve ventaja para el Olimpia debido que el gol de visita vale por dos en esta ronda clasificatoria.