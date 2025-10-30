Centroamérica

¡Taquito mundial! Bengtson se sacó un conejo del sombrero y Benguché abrió el marcador en el Olimpia vs Alajuelense

Jorge el Toro Benguché fue el encargado de poner el primer gol en la pizarra contra Alajuelense.

2025-10-30

El juego entre Olimpia y Alajuelense se llevó los reflectores en las semifinales de la Copa Centroamericana 2025, en el estadio Nacional Chelato Uclés se está definiendo al segundo finalista.

La ida terminó 1-1 en estadio Alejandro Morera Soto y fue una leve ventaja para el Olimpia debido que el gol de visita vale por dos en esta ronda clasificatoria.

Aficionada se lleva las miradas, lindas fanáticas y la camisa que todos valoran en el Olimpia vs Alajuelense

Pero la vuelta comenzó electrizante, nadie regalando nada y con acciones más favorables para los leones blancos en el marco del portero uruguayo Washinton Ortega.

Llegó el minuto 38, brillante recepción de Jerry Bengtson en la lucha contra Alexis Gamboa por el esférico, sirvió una habilitación con un taquito exquisito.

Y apareció a toda velocidad Jorge el Toro Benguché para desenfundar la escopeta y un zapatazo que no pudo evitar el experimentado portero de los Manudos, era el 1-0.

El ganador del partido entre Olimpia y Alajuelense en la ciudad de Tegucigalpa se medirá al Xelajú de Guatemala en la gran final de la Copa Centroamericana 2025.

Unirme al canal de noticias
Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
Copa Centromericana
|
Jorge Benguché
|
Olimpia
|
Alajuelense
|