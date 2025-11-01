¿Javier López es culpable? Emilio Izaguirre analiza el duro golpe de Motagua y habla sobre fichajes: "hemos tenido una curva negativa"

El Ciclón Azul perdió en la ida 1-0 en Costa Rica y en la vuelta en Honduras recibió un doloroso 3-1 que lo dejó sin opciones de competir en el máximo torneo de clubes de la Concacaf.

Motagua no estará en la próxima edición de la Concacaf Champions Cup luego de ser eliminado por Cartaginés en el estadio Nacional Chelato Uclés en el repechaje de la Copa Centroamericana 2025.

Emilio Izaguirre, director deportivo de Motagua, no ocultó el golpe que sufrió la institución, pero dejó claro que no se quedarán con los brazos caídos porque hay mucho por hacer.

"Milo" defendió lo hecho hasta los momentos por el técnico español Javier López, quien llegó luego de la salida de Diego Vázquez y tomó el club para lo que resta del semestre del 2025.

"Tuvimos el inicio del torneo con Diego Vázquez, que armó el equipo, luego se contrató a Javier López que no ha tenido injerencia en los fichajes", valoró el mundialista hondureño en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Y agregó: "con este último llevábamos 12 partidos sin perder, el problema es que se nos han caído, bueno no quiero decir mala suerte porque no creo que eso, pero sí hemos tenido una curva negativa; Olimpia nos empata en la última jugada, después Alajuelense y Cartaginés nos marcan al 90. Los que hemos jugador fútbol sabemos que la única manera de salir de esa negatividad es trabajando".

"Estamos esperando con la directiva terminar el torneo, ojalá estemos entre los finalistas y luchemos, aquí no hay para hacer mucho cambio, en enero fichar es complicado porque todos tienen contrato", aseguró en entrevista con ChepeBomba.

Debido a su larga trayectoria como legionario y en la Selección de Honduras, el polémico comunicado panameño también le consultó sobre la eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial United 2026.

Honduras tendrá dos visitas en el cierre del grupo C en la ronda final, no hay margen de error para Emilio Izaguirre. En Managua contra Nicaragua y luego en San José ante Costa Rica el 13 y 18 de noviembre respectivamente.

"Ha afectado que muchos jugadores están pensando en lo de la Selección, quedan dos finales para ir al Mundial, tenemos que ir a ganar a Nicaragua y sacar mínimo un empate a Costa Rica, así podremos clasificar, eso espera todo el fútbol hondureño", sostuvo.

Emilio Izaguirre destacó que la plantilla de la Selección de Honduras cuenta con mucha experiencia para sacar los resultados positivos, además de la importancia de tener en el banquillo al entrenador Reinaldo Rueda.

"Tenemos jugadores en la Liga de España, México, MLS, Polonia, Arabia Saudita, que no es lo de los últimos años, ahora compiten en gran nivel, además de los que están aquí, como Benguché que puede hacer la diferencia", valoró.

Continuó hablando del tema: "lástima que no tenemos ese motorcito que es Edwin Rodríguez. Aún así Palma lo ha hecho bien, Rivas igual, que estuvo en Italia y ahora en Turquía. Tenemos un equipo competitivo, si salen bien las cosas y tenemos la experiencia del profe Rueda, creo que hay capacidad para ganar en Nicaragua".