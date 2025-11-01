¿Javier López es culpable? Emilio Izaguirre analiza el duro golpe de Motagua y habla sobre fichajes: "hemos tenido una curva negativa"

Motagua no estará en la próxima edición de la <b>Concacaf Champions Cup</b> luego de ser eliminado por Cartaginés en el estadio Nacional Chelato Uclés en el repechaje de la <b>Copa Centroamericana 2025.</b>El Ciclón Azul perdió en la ida 1-0 en Costa Rica y en la vuelta en Honduras recibió <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/centroamerica/motagua-vs-cartagines-en-vivo-online-canal-transmision-espn-repechaje-champions-concacaf-KJ27953595" target="_blank">un doloroso 3-1</a></b> que lo dejó sin opciones de competir en el máximo torneo de clubes de la Concacaf.