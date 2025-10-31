Diego Vázquez suelta dardo en análisis tras eliminación del Olimpia en Copa Centroamericana: "patearon sin..."

El club tico celebró al vencer en la tanda de penales por 3-0 luego del 1-1 en los 120 minutos desarrollados en el estadio Nacional Chelato Uclés de la ciudad de Tegucigalpa, Honduras.

Olimpia se quedó a un lado de disputar la gran final de la Copa Centroamericana 2025 al fracasar en la semifinal de vuelta donde Alajuelense fue el ganador.

Carlos "Mango" Sánchez, Kevin "Choloma" López y Jorge "Toro" Benguché fueron los lanzadoras, pero todos fallaron. Incluso, hubo repetición de los dos últimos y nada. Olimpia vio como Alajuelense celebró en su propio patio.

Muchas reacciones se han dado luego del golpe que recibió el Olimpia en sus intereses de volver a celebrar a nivel internacional y uno de ellos ha sido Diego Vázquez, el extécnico de Motagua dio su análisis.

"La Liga empezó a jugar bien, quizá a Chirinos le costó en el medio un poco más porque no es la posición que está acostumbrado, quizá pudo poner a Montiel más pronto. Le costó la marca en el medio", afirmó en su podcast El Dieguismo el ahora técnico del Marquense de Guatemala.

Y continuó: "el partido parejo, trabado en el medio, pocas situaciones de gol, Olimpia a los pelotazos y apelando la fortaleza de sus delanteros, buscando alguna individualidad de Pinto. Kevin lo pudo liquidar".

Diego Vázquez dejó bien claro el tema crucial que favoreció a los costarricenses: "Los penales, lo mismo que Xelajú y Real España, los jugadores terminaron cansados, patearon sin convicción, se les veía en el rostro, lo hablaba el Bambino... En la caminata ya debes saber donde pateas el penal. Tiene que haber una fortaleza mental, el momento anímico fue de la Liga".

Alajuelense y Xelajú definirán el título de la Copa Centroamericana 2025 luego de eliminar a los dos clubes hondureños Olimpia y Real España en la ronda de las semifinales. Los cuatro están clasificados a la Concacaf Champions Cup junto al Motagua y Sporting San Miguelito.