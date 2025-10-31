Portero del Alajuelense tira dardo tras despachar a Olimpia: "Decían que acá nos íbamos a comer tres..."

Con gol del 'Pikachu' Anthony Hernández para igualar la serie (2-2) y un show del portero Washington Ortega en la tanda de penales (0-3), Alajuelense nuevamente logró silenciar el Estadio Nacional tras superar al favorito Olimpia y disputar por tercera vez consecutiva la final del certamen. El guardameta uruguayo fue una de las grandes figuras para sellar el pase por el título, sosteniendo a su equipo desde los 12 pasos. Ninguno de los elegidos por el técnico Eduardo Espinel le pudo anotar.

Tras finalizar el encuentro, Ortega habló en los micrófonos de la Concacaf y destacó el compromiso de su equipo, lanzando un dardo para aquellos que no valoran la Copa Centroamericana y los detractores de Alajuelense. "Agradecer a mis compañeros el tremendo esfuerzo. Desmeritan mucho esta copa, y están muy equivocados. Lo internacional es lo que más vale. Mis compañeros hicieron un esfuerzo tremendo", valoró el portero de 31 años. "Decían que nos habían pasado por arriba de local, que acá nos íbamos a comer tres, rescatar ese esfuerzo, nunca nos dimos por vencido, luchamos hasta el final y así son las cosas. Alajuela es un equipo muy grande y se tiene que respetar", apuntó.