Portero del Alajuelense tira dardo tras despachar a Olimpia: "Decían que acá nos íbamos a comer tres..."

Con gol del<b> </b>'Pikachu' <b>Anthony Hernández</b> para igualar la serie (2-2) y un show del portero <b>Washington Ortega</b> en la tanda de penales (0-3), <b>Alajuelense </b>nuevamente logró silenciar el Estadio Nacional <b><a href="https://www.diez.hn/centroamerica/video-goles-alajuelense-olimpia-semifinales-copa-centroamericana-2025-FF27998580">tras superar al favorito Olimpia</a> </b>y disputar por tercera vez consecutiva la final del certamen.El guardameta uruguayo fue una de las grandes figuras para sellar el pase por el título, sosteniendo a su equipo desde los 12 pasos. Ninguno de los elegidos por el técnico <b>Eduardo Espinel</b> le pudo anotar.