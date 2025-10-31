Falló dos penales ante Alajuelense y se echa la culpa de la eliminación: "Esta vez me tocó errar a mí de manera increíble..."

Kevin López fue uno de los tres jugadores que falló los penales, sin embargo, el 34 del León no solo erró una vez sino que dos veces debido a que el primero el VAR lo anuló porque el portero del Alajuelense, Washington Ortega, se adelantó.

Un día después de la eliminación del Olimpia ante Alajuelense por la Copa Centroamericana, Kevin López ha dado la cara y se ha pronunciado en redes sociales sobre los fallos que tuvo en la tanda de penales.

Ante estos fallos, López ha reconocido, en sus redes sociales (Instagram), su culpa por la eliminación y le ha pedido disculpas a toda la afición que asistió al Chelato Uclés.

"Ha sido una noche para el olvido, frustrante y dolorosa. En lo personal es una pesadilla, en el fútbol siempre se está expuesto a tener errores ‚fallar... y esta vez me tocó a mí fallar y de manera increíble horrible que me dejó con el corazón (emojie de corazón roto)..." empezó diciendo Kevin López en sus redes.

Y continuó: "Porque tanto como ustedes para mí también era un deseo cumplir el objetivo q teníamos como equipo...bueno me toca disculparme y darle vuelta a la página y seguir trabajando aún hayas cosas por cumplir", enfatizó el número 34 del león.

Por último le pidió perdón a todos los aficionados que asistieron u dieron su aliento hasta el final. "Gracias afición como siempre se portan a la altura. No nos fallaron, yo si les falle y les pido disculpas bendiciones a todos, esto tiene q seguir...", cerró López.