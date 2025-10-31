Falló dos penales ante Alajuelense y se echa la culpa de la eliminación: "Esta vez me tocó errar a mí de manera increíble..."

Un día después de la eliminación del Olimpia ante Alajuelense por la Copa Centroamericana, Kevin López ha dado la cara y se ha pronunciado en redes sociales sobre los fallos que tuvo en la tanda de penales.Kevin López fue uno de los tres jugadores que falló los penales, sin embargo, el 34 del León no solo erró una vez sino que dos veces debido a que el primero el VAR lo anuló porque <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/centroamerica/alajuelense-portero-washington-ortega-olimpia-dardo-penales-copa-centroamericana-DK28001604" target="_blank">el portero del Alajuelense, Washington Ortega, se adelantó.</a></b>