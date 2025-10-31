Centroamérica

Falló dos penales ante Alajuelense y se echa la culpa de la eliminación: "Esta vez me tocó errar a mí de manera increíble..."

El jugador del Olimpia le ha pedido disculpas a toda la afición por fallar dos penales, que costó la eliminación ante Alajuelense en la Copa Centroamericana

    Kevin López falló en dos ocasiones su penales ante Alajuelense. Fotos: Marvin Salgado y Emilio Flores.

     Johan Raudales
2025-10-31

Un día después de la eliminación del Olimpia ante Alajuelense por la Copa Centroamericana, Kevin López ha dado la cara y se ha pronunciado en redes sociales sobre los fallos que tuvo en la tanda de penales.

Kevin López fue uno de los tres jugadores que falló los penales, sin embargo, el 34 del León no solo erró una vez sino que dos veces debido a que el primero el VAR lo anuló porque el portero del Alajuelense, Washington Ortega, se adelantó.

Otra vergüenza para Honduras: ¡Alajuelense sepulta y elimina al Olimpia y se clasifica a la final de Copa Centroamericana!

Ante estos fallos, López ha reconocido, en sus redes sociales (Instagram), su culpa por la eliminación y le ha pedido disculpas a toda la afición que asistió al Chelato Uclés.

REACCIÓN DE KEVIN LÓPEZ EN SU REDES SOCIALES

"Ha sido una noche para el olvido, frustrante y dolorosa. En lo personal es una pesadilla, en el fútbol siempre se está expuesto a tener errores ‚fallar... y esta vez me tocó a mí fallar y de manera increíble horrible que me dejó con el corazón (emojie de corazón roto)..." empezó diciendo Kevin López en sus redes.

Y continuó: "Porque tanto como ustedes para mí también era un deseo cumplir el objetivo q teníamos como equipo...bueno me toca disculparme y darle vuelta a la página y seguir trabajando aún hayas cosas por cumplir", enfatizó el número 34 del león.

Por último le pidió perdón a todos los aficionados que asistieron u dieron su aliento hasta el final. "Gracias afición como siempre se portan a la altura. No nos fallaron, yo si les falle y les pido disculpas bendiciones a todos, esto tiene q seguir...", cerró López.

Johan Raudales
Johan Raudales

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH. Actualmente periodista de Diario Deportivo DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.
