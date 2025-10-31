¡Sin equipos hondureños! Definida la gran final de la Copa Centroamericana 2025: fechas y formato; ¿quién cierra de local?

La Concacaf ya tiene definida la final de la Copa Centroamericana 2025. Alajuelense de Costa Rica y Xelajú de Guatemala pelearán por el título del mejor equipo de la zona tras dejar en el camino a los equipos hondureños Olimpia y Real España, respectivamente. Tanto Olimpia como Real España tuvieron la ventaja en el marcador, pero no supieron resistir y terminaron cayendo en tanda de penales, dejando el fútbol hondureño sin equipos en la final.

Alajuelense vino de atrás para empatar el juego de vuelta luego de que Jorge Benguché adelantara a los merengues en el primer tiempo. Anthony Hernández igualó el juego en la segunda parte y lo llevó a los tiempos extras. El empate se mantuvo y todo se definió en penales. En la tanda de penales fallaron Carlos Sánchez, Kevin López y Jorge Benguché para el Olimpia, lo que fue bien aprovechado por Alajuelense para asegurar su pase a la final, en busca del tricampeonato. Su rival en la final será el Xelajú MC de Guatemala luego de eliminar al Real España en semifinales, también en la tanda de penales por 2-1 y los ticos bucarán el tricampeonato en la Copa Centroamericana, pero enfrente tendrán a un aguerrido conjunto chapín.

FECHAS Y FORMATO DE LA FINAL

La gran final de la Copa Centroamericana de Concacaf 2025 se disputará entre el 25 y el 27 de noviembre la ida, y entre el 2 y el 4 de diciembre la vuelta. Xelajú tendrá la ventaja de cerrar en casa, ya que está mejor posicionado en la tabla general del torneo. La gran final de la Copa Centroamericana 2025 será a dos partidos, como en las ediciones pasadas. Al igual que se hizo en toda la fase final, el primer criterio de desempate es el gol de visitante. Si igualan en el resultado global, se consagrará campeón el equipo con mayor cantidad de goles convertidos en el estadio de su rival.

Si esto queda igualado también, se disputarán dos tiempos extras de 15 minutos en donde no cuenta más el gol de visitante. En caso de que se mantenga el empate, la final se definirá desde la tanda de penales.

PREMIO JUGOSO PARA EL CAMPEÓN