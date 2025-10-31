¡Sin equipos hondureños! Definida la gran final de la Copa Centroamericana 2025: fechas y formato; ¿quién cierra de local?

La gran final de la<b> Copa Centroamericana </b>de<b> Concacaf 2025</b> se disputará entre el 25 y el 27 de noviembre la ida, y entre el 2 y el 4 de diciembre la vuelta. <b>Xelajú</b> tendrá la ventaja de cerrar en casa, ya que está mejor posicionado en la tabla general del torneo.La gran final de la <b>Copa Centroamericana 2025</b> será a dos partidos, como en las ediciones pasadas. Al igual que se hizo en toda la fase final, el primer criterio de desempate es el gol de visitante. Si igualan en el resultado global, se consagrará campeón el equipo con mayor cantidad de goles convertidos en el estadio de su rival.