EN VIVO Marathón vs Olancho: Rubilio Castillo vuelve a anotar de cabeza y el Monstruo lo está ganando

Cambios en Olancho FC, salen Diego Rodríguez y Yeer Gutiérrrez, entran Carlos Small y Yeison Mejía.<br /><br /><b>MINUTO 45+8: </b>finaliza el primer tiempo dice el árbitro Julio Güity, Marathón lo está ganando 1-0.<br /><br /><b>MINUTO 45+2:</b> expulsado Nicolás Messiniti por un golpe al rostro, el línea 2, José Zelaya, se lo advirtió al árbitro principal.<br /><br /><b>MINUTO 42:</b> Isaac Castillo manda el pase a Alexy Vega y remata por encima de la meta de Gregory Banegas.<br /><br /><b>MINUTO 36: </b>formidable jugada por derecha de Nicolás Messiniti, centra y Rubilio Castillo entra con todo para cabecear directo al arco y poner el 1-0 para Marathón.