EN VIVO Marathón vs Olancho: Rubilio Castillo vuelve a anotar de cabeza y el Monstruo lo está ganando

    Marathón y Olancho FC se están enfrentando en el estadio Yankel Rosenthal. Fotos Neptalí Romero y Mauricio Ayala.
2025-11-01

La jornada 17 del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras se pone en marcha hoy con tres partidos y el primero lo protagonizan Marathón contra Olancho FC en estos momentos. Sigue el MINUTO A MINUTO.

MINUTO A MINUTO DEL PARTIDO

MINUTO 85: entra Roger Sanders en lugar de Juan Ángel Delgado en los Potros del Olancho.

Así fue la celebración de los Potros cuando marcó Rodrigo de Olivera. Foto Mauricio Ayala.

MINUTO 79: Rubilio Castillo se va entre aplausos por los aficionados de Marathón, su lugar es ocupado por Christian Sacaza.

MINUTO 71: Jonathan Bueso es el que ingresa al terreno en el Monstruo Verde. Sale Damín Ramírez.

MINUTO 68: gooooooooooooooooool de Rubilio Castillo, doblete y nuevamente de cabeza marca tras el tiro de esquina de Alexy Vega para el 2-1.

MINUTO 65: amonestado Isaac Castillo al simular una falta dentro de la zona baja de Olancho FC.

MINUTO 59: tiro de esquina, cabezazo de Nelson Múñoz, le pega a Machuca y en el rebote le queda al uruguayo Rodrigo de Olivera para rematar directo a las redes para el 1-1.

MINUTO 57: Juan Diego Lasso se va de la cancha y entra Cachita Gómez al partido.

¡Se mueveeeeeeeeeee el balón en su segundo tiempo!

El malestar de Nicolás Messiniti luego de ser expulsado. Foto Mauricio Ayala.

Cambios en Olancho FC, salen Diego Rodríguez y Yeer Gutiérrrez, entran Carlos Small y Yeison Mejía.

MINUTO 45+8: finaliza el primer tiempo dice el árbitro Julio Güity, Marathón lo está ganando 1-0.

MINUTO 45+2: expulsado Nicolás Messiniti por un golpe al rostro, el línea 2, José Zelaya, se lo advirtió al árbitro principal.

MINUTO 42: Isaac Castillo manda el pase a Alexy Vega y remata por encima de la meta de Gregory Banegas.

MINUTO 36: formidable jugada por derecha de Nicolás Messiniti, centra y Rubilio Castillo entra con todo para cabecear directo al arco y poner el 1-0 para Marathón.

Chelito Martínez ante la dura marca, no suelta la pelota. Foto Neptalí Romero.

MINUTO 31: grande pase de Alexy Vega a Rubilio Castillo y remata de primera, pero demasiado desviado del arco.

MINUTO 27: finalmente habrá cambio de portero en Olancho, saldrá Gerson Argueta lesionado y entrará el novel Gregory Banegas.

MINUTO 25: el meta Gerson Argueta enciende las alarmas en Olancho FC por sus problemas físicos.

MINUTO 20: centro de Isaac Castillo y Rubilio Castillo intentó de cabeza, pero salió a tiempo el meta Gerson Argueta.

Saludo de los clubes antes del inicio del partido. Foto Mauricio Ayala.

MINUTO 13: Deyron Martínez lo intenta con un zurdazo en el tiro libre y no llevó dirección al arco del panameño César Samudio.

MINUTO 11: Machuca remata y le pega la pelota en el codo derecho de Javier Rivera, nuevamente no se sanciona penal y el árbitro Julio Güity actuó bien.

MINUTO 7: Olancho FC reclama penal de Iván Anderson contra Rodrigo de Olivera, el árbitro Julio Güity no sanciona nada.

MINUTO 6: Rodrigo de Olivera intenta sorprender con remate desde la mitad de la cancha, pero le salió desviado.

MINUTO 2: Alexy Vega remata de zurda, pero impacta en Deyron Martínez quien saca la pelota de su zona.

¡Comienzaaaaaaaaaaa el juego en San Pedro Sula!

Ingresan los dos clubes a la cancha, se saludan y se viene el sorteo. A minutos del pitazo inicial.

​​​​​​Este es el 11 del Olancho FC contra Marathón: Gerson Argueta, Óscar Almendarez, Juan Diego Lasso, Yeer Gutiérrez, Deyron Martínez, Diego Rodríguez, Rodrigo de Oliveira, Juan Ángel Delgado, Omar Elvir, Marlon Ramírez y Nelson Muñoz.

Alineación de Marathón: César Samudio, Iván Anderson, Javier Rivera, Henry Figueroa, José Aguilera, Francisco Martínez, Damín Ramírez, Alexy Vega, Isaac Castillo11, Nicolás Messiniti y Rubilio Castillo

Jorge Pineda, técnico de CD Choloma, presente en el estadio verdolaga. Foto Mauricio Ayala.

El bombón verdolaga que se llevó las miradas desde su llegada. Foto Mauricio Ayala.

Brian Farioli, futbolista de Marathón, está lesionado y se hace presente para apoyar a sus compañeros. Foto Mauricio Ayala.

Mario Jafeth Moreno, periodista de DIEZ, en plena transmisión previo al juego. Foto Mauricio Ayala.

El estadounidense Joseph Patrick Connor posa con la mascota de los verdolagas. Foto Neptalí Romero.

Saludo al lente de DIEZ y esperan el triunfo esmeralda esta tarde. Foto Mauricio Ayala.

Los hermanos verdolagas llegan para mantener su apoyo al Monstruo y con la nueva camisa del centenario. Foto Mauricio Ayala.

Aficionados verdolagas a la espera del encuentro. Foto Neptalí Romero.

Aficionadas de Marathón acompañando a los pequeños de la casa para ver el Monstruo vs Potros. Foto Neptalí Romero.

El Marathón, dirigido por el técnico argentino Pablo Lavallén, marcha en la segunda posición con 30 unidades y solamente el Olimpia lo supera con 34 puntos. Ha sido una dura lucha por la cima jornada a jornada.

El argentino Nicolás Messiniti es el principal arma en la ofensiva de los verdolagas con 12 goles en lo que va del campeonato, pero también cuentan con la experiencia de Alexy Vega y Rubilio Castillo.

Mientras que el Olancho FC, comandado por el entrenador nacional Reynaldo el "Chino" Tilguath está en la tercera plaza del torneo Apertura con 22 unidades. Debe meter el acelerador porque tiene pegado al Real España (22) y muy cerca a UPNFM (20).

La responsabilidad de los goles en los Potros de Olancho están en el delantero uruguayo Rodrigo de Olivera que tiene 8 en su cuenta personal y el joven Yemerson Cabrera viene tocando la puerta con 5 anotaciones.

Este 1 de noviembre inicia el mes y con el centenario del Monstruo Verde se acerca cada vez más, el 25 es el día donde llegarán a los 100 años de fundación y esperan hoy comenzar con triunfo.

​​​​​​DETALLES DEL MARATHÓN VS OLANCHO FC
Ciudad: San Pedro Sula
Estadio: Yankel Rosenthal
Hora de inicio: 3 de la tarde
Árbitro: Julio Güity
Transmite: sigue el MINUTO A MINUTO en Diz.hn y en TV por TVC.

