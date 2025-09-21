Liga Nacional

¿Quién es el chico de 18 años que se luce con triplete en Olancho FC y lucha en la tabla de goleadores en Honduras?

El delantero fue autor de tres goles en la goleada de 6-2 sobre el CD Choloma.

    Cuatro goleadores en estos momentos en Honduras: Nicolás Messiniti, Rodrigo de Olivera, Aaron Cabrera y Alexy Vega.
2025-09-21

Olancho FC vivió un cierre de la primera vuelta del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras con goleada 6-2 frente al CD Choloma en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas.

El encuentro válido de la jornada 11 fue testigo de la destacada actuación del futbolista Sub-20 que presentó el entrenador Reynaldo el Chino Tilguath en el Olancho FC en su alineación estelar.

De los seis goles celebrados por Olancho el novel delantero Aaron Cabrera de 18 años. El "Potrillo", como ha sido bautizado, llegó a cinco dianas en el presente torneo Apertura en apenas cuatro partidos que ha visto acción.

Su nombre completo es Yemerson Aaron Cabrera Sánchez y es producto de la cantera de los olanchanos, además fue pieza clave en la conquista del título recién pasado de los Potros en el torneo de reservas de Honduras.

Aaron Cabrera jugando con las reservas de Olancho FC.

Antes de su primer triplete en la Liga Nacional de Honduras le marcó a Génesis PN y Victoria para completar sus cinco celebraciones personales en su primera campaña como profesional.

Aaron Cabrera es ahora el quinto mejor goleador del presente torneo Apertura 2025-2026, superado por los experimentados delantero de Marathón, Alexy Vega y Nicolás Messiniti, también el novel Erick Puerto y su compañero en Potros, Rodrigo de Olivera.

Alexy Vega y Erick Puerto se encuentran en lo alta de la tabla de goleadores con ocho anotaciones cada uno, un paso atrás están el argentino Nicolás Messiniti y el uruguayo Rodrigo de Olivera.

Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
