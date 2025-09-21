¿Quién es el chico de 18 años que se luce con triplete en Olancho FC y lucha en la tabla de goleadores en Honduras?

Olancho FC vivió un cierre de la primera vuelta del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras con goleada 6-2 frente al CD Choloma en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas.

El encuentro válido de la jornada 11 fue testigo de la destacada actuación del futbolista Sub-20 que presentó el entrenador Reynaldo el Chino Tilguath en el Olancho FC en su alineación estelar.

De los seis goles celebrados por Olancho el novel delantero Aaron Cabrera de 18 años. El "Potrillo", como ha sido bautizado, llegó a cinco dianas en el presente torneo Apertura en apenas cuatro partidos que ha visto acción.

VER LA TABLA DE GOLEADORES DE HONDURAS

Su nombre completo es Yemerson Aaron Cabrera Sánchez y es producto de la cantera de los olanchanos, además fue pieza clave en la conquista del título recién pasado de los Potros en el torneo de reservas de Honduras.