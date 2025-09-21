¿Quién es el chico de 18 años que se luce con triplete en Olancho FC y lucha en la tabla de goleadores en Honduras?

Antes de su primer triplete en la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/liganacional" target="_blank">Liga Nacional de Honduras</a></b> le marcó a Génesis PN y Victoria para completar sus cinco celebraciones personales en su primera campaña como profesional. <b>RESTO DE GOLEADORES</b>Aaron Cabrera es ahora el quinto mejor goleador del presente torneo Apertura 2025-2026, superado por los experimentados delantero de Marathón, Alexy Vega y Nicolás Messiniti, también el novel Erick Puerto y su compañero en Potros, Rodrigo de Olivera.Alexy Vega y Erick Puerto se encuentran en lo alta de la tabla de goleadores con ocho anotaciones cada uno, un paso atrás están el argentino Nicolás Messiniti y el uruguayo Rodrigo de Olivera.<b>ASÍ MARCHA LA TABLA DE GOLEADORES</b>