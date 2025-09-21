Olancho FC, sin problemas, le recetó otra paliza a Choloma en Liga Nacional; ¡Potros pelea por el liderato del Apertura 2025!

En una tarde llena de goles, Olancho FC destrozó a un pobre CD Choloma que no pudo contener la imparable ofensiva de los Potros. Con una exhibición de juego colectivo y goles por doquier, el equipo de Reynaldo Tilguath se impuso por un contundente 6-2 en el Juan Ramón Brevé Vargas, en lo que fue una nueva goleada histórica para los maquileros. Desde el principio, Olancho demostró por qué está en lo más alto de la tabla de posiciones. A los 9 minutos, Alex López ejecutó un tiro libre peligroso, pero el portero Truque desvió el balón con gran destreza. La presión siguió y, a los 22', llegó el primer gol. López le dejó el balón a Óscar Almendárez, quien sacó un remate de larga distancia que dejó sin opciones al portero rival. El 1-0 hacía justicia al dominio local.

Pocos minutos después, a los 25', Diego Rodríguez centró desde la banda izquierda para que apareciera el futbolista revelación, Aarón Cabrera. El jugador Sub-20 despabiló a toda la defensa de Choloma y no tuvo ni que esforzarse para estirar la ventaja. A los 31', Cabrera volvió a aparecer, esta vez tras una nueva asistencia de Rodríguez, para marcar su segundo gol de la tarde. Con el 3-0 en el marcador, Olancho parecía tener control total del encuentro. Sin embargo, al minuto 32, Óscar Almendarez derribó a Yethson Chávez dentro del área, pero el contacto no era suficiente para sancionar el penal, sin embargo, Jefferson Escobar no dudó y pitó la pena máxima para CD Choloma. Marco Aceituno ejecutó sin dudar y puso el 3-1 para los maquileros, generando algo de esperanza en la visita, pero Olancho no dejó que el golpe afectara su juego. Justo antes del descanso, a los 41', Alex López envió un pase largo desde su propio campo que Rodrigo de Olivera controló con clase. El portero Truque atajó su remate inicial, pero el rebote le pegó en los pies al uruguayo para marcar el 4-1. Y cuando parecía que el primer tiempo iba a terminar con ese marcador, Aarón Cabrera completó su hat-trick a los 43'. Con un remate desde fuera del área, selló su tercer gol y el 5-1 con el que se fueron al descanso. Antes del inicio de la segunda parte, Jorge Pineda, DT de Choloma, intentó cambiarle la cara a su equipo realizando 4 de los 5 cambios permitidos, dejando claro que no estaba nada contento con lo demostrado por sus jugadores en la primera mitad.

Sin embargo, Olancho FC no se conformaba con la goleada. A los 54', 'Machuca' Ramírez le mandó el balón a Henry 'Cachita' Gómez, quien, con gran precisión, dejó solo a 'Machuca' para que anotara el 6-1, colocando nuevamente a Olancho en control total del encuentro. A los 70 minutos, con el partido ya resuelto a favor de Olancho FC, Reynaldo Tilguath, confiado en la victoria, tomó la decisión de sacar a su portero titular, Gerson Argueta, para darle minutos al tercer arquero, Gregory Banegas. Esta jugada, más que táctica, fue vista como una "burla" hacia su rival, algo que generó visible molestia en el banquillo de Choloma. Sin embargo, la perseverancia de Bryan Félix siguió siendo la única luz para Choloma. A los 74', el delantero maquilero, con un potente zurdazo desde fuera del área, logró batir a Banegas y anotó el segundo gol para su equipo. A pesar de su esfuerzo, el tanto sirvió de poco, ya que la diferencia en el marcador ya era insalvable.