Olancho FC, sin problemas, le recetó otra paliza a Choloma en Liga Nacional; ¡Potros pelea por el liderato del Apertura 2025!

En una tarde llena de goles, <b>Olancho FC </b>destrozó a un pobre <b>CD Choloma </b>que no pudo contener la imparable ofensiva de los Potros. Con una exhibición de juego colectivo y goles por doquier, el equipo de <b>Reynaldo Tilguath </b>se impuso por un contundente 6-2 en el Juan Ramón Brevé Vargas, en lo que fue una nueva goleada histórica para los maquileros.Desde el principio, <b>Olancho </b>demostró por qué está en lo más alto de la tabla de posiciones. A los 9 minutos, <b>Alex López </b>ejecutó un tiro libre peligroso, pero el portero <b>Truque </b>desvió el balón con gran destreza. La presión siguió y, a los 22', llegó el primer gol. López le dejó el balón a <b>Óscar Almendárez</b>, quien sacó un remate de larga distancia que dejó sin opciones al portero rival. El 1-0 hacía justicia al dominio local.