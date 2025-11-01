Tabla de posiciones de la Liga Nacional: Motagua recupera terreno y Real España se mete en problemas

Olimpia sigue firme en la cima de la Liga Nacional de Honduras tras la jornada 17, manteniendo el liderato con 34 puntos. Sin embargo, los leones aún tienen un partido pendiente que podría ampliar su ventaja. Este encuentro será ante Platense en el Estadio Morazán, un duelo clave para consolidar su posición.

Marathon se mantiene muy cerca del líder luego de su importante victoria ante Olancho, alcanzando 33 puntos y posicionándose en el segundo lugar de la tabla. El equipo esmeralda continúa su buena racha y se presenta como el principal escolta y en la lucha por el título.

Los potros, a pesar de la derrota contra los verdes, conservan el tercer puesto con 22 puntos. Este equipo ha mostrado buen rendimiento durante el torneo, aunque la caída en esta fecha complicó sus objetivos de avanzar en la clasificación.