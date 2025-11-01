Liga Nacional

Tabla de posiciones de la Liga Nacional: Motagua recupera terreno y Real España se mete en problemas

Los azules del Motagua derrotaron al Victoria con gane ajustado, pero suman tres puntos valiosos.

2025-11-01

Olimpia sigue firme en la cima de la Liga Nacional de Honduras tras la jornada 17, manteniendo el liderato con 34 puntos. Sin embargo, los leones aún tienen un partido pendiente que podría ampliar su ventaja. Este encuentro será ante Platense en el Estadio Morazán, un duelo clave para consolidar su posición.

Marathon se mantiene muy cerca del líder luego de su importante victoria ante Olancho, alcanzando 33 puntos y posicionándose en el segundo lugar de la tabla. El equipo esmeralda continúa su buena racha y se presenta como el principal escolta y en la lucha por el título.

Los potros, a pesar de la derrota contra los verdes, conservan el tercer puesto con 22 puntos. Este equipo ha mostrado buen rendimiento durante el torneo, aunque la caída en esta fecha complicó sus objetivos de avanzar en la clasificación.

Real España perdió terreno tras la derrota ante Juticalpa por 4-3. Con 16 partidos disputados y 22 unidades en total, el conjunto aurinegro se ubica en la cuarta posición y deberá buscar el triunfo en las próximas fechas para volver a ser protagonista.

Por su parte Motagua, que venció a Victoria y, con 14 partidos jugados, iguala en puntaje a la máquina con 22 puntos, ubicándose en la quinta posición. Los azulones buscan escalar en la tabla y acortar distancias en esta recta final del campeonato.

En la parte media y baja de la clasificación están Lobos UPNFM y Juticalpa, ambos con 20 puntos, seguidos por Platense con 19. Por su parte, Choloma suma 11 unidades, Génesis 10 y Victoria cierra la tabla con apenas 5 puntos, complicando su permanencia en la categoría.

La tabla de posiciones tras la jornada 17 refleja una competencia ajustada, especialmente en los primeros lugares, donde Olimpia y Marathon protagonizan una carrera emocionante. Los próximos partidos serán decisivos para definir los clasificados a la fase de liguilla de un torneo que finalizará en enero del 2026.

- TABLA DE POSICIONES COMPLETA -

