Tabla de posiciones de la Liga Nacional: Motagua recupera terreno y Real España se mete en problemas

<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/juticalpa-real-espana-en-vivo-apertura-2025-liga-nacional-honduras-HL28013271" target="_blank">Real España perdió terreno tras la derrota ante Juticalpa</a> </b>por 4-3. Con 16 partidos disputados y 22 unidades en total, el conjunto aurinegro se ubica en la cuarta posición y deberá buscar el triunfo en las próximas fechas para volver a ser protagonista.Por su parte <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/motagua-vs-victoria-en-vivo-liga-nacional-honduras-transmision-tvc-deportes-PL28016485" target="_blank">Motagua, que venció a Victoria</a> </b>y, con 14 partidos jugados, iguala en puntaje a la máquina con 22 puntos, ubicándose en la quinta posición. Los azulones buscan escalar en la tabla y acortar distancias en esta recta final del campeonato.En la parte media y baja de la clasificación están <b>Lobos UPNFM</b> y <b>Juticalpa</b>, ambos con 20 puntos, seguidos por <b>Platense</b> con 19. Por su parte, <b>Choloma</b> suma 11 unidades, <b>Génesis</b> 10 y <b>Victoria </b>cierra la tabla con apenas 5 puntos, complicando su permanencia en la categoría.La tabla de posiciones tras la jornada 17 refleja una competencia ajustada, especialmente en los primeros lugares, donde <b>Olimpia</b> y <b>Marathon</b> protagonizan una carrera emocionante. Los próximos partidos serán decisivos para definir los clasificados a la fase de liguilla de un torneo que finalizará en enero del 2026.