Motagua, con mucha angustia, logra vencer al Victoria y escala en la clasificación de la Liga Nacional

<b>Motagua</b> respiró y consiguió un importante y agónico triunfo de 2-1 frente a <b>Victoria </b>en la jornada 17 de la <b>Liga Nacional de Honduras</b>, gracias a los goles de <b>Denis Meléndez </b>y <b>Jorge Serrano</b>, jugadores que fueron determinantes en el ataque azul.El técnico de <b>Motagua</b>, <b>Javier López</b>, sorprendió haciendo debutar a dos jóvenes volantes: <b>Carlos Palma</b> de titular y <b>Emilio Izaguirre Jr</b>., hijo del mítico <b>Emilio Izaguirre</b>, multicampeón con el<b> Celtic de Escocia</b>, de cambio. Ambos jugadores mostraron ganas y buen despliegue en el mediocampo.