Motagua, con mucha angustia, logra vencer al Victoria y escala en la clasificación de la Liga Nacional

Motagua respiró y consiguió un importante y agónico triunfo de 2-1 frente a Victoria en la jornada 17 de la Liga Nacional de Honduras, gracias a los goles de Denis Meléndez y Jorge Serrano, jugadores que fueron determinantes en el ataque azul. El técnico de Motagua, Javier López, sorprendió haciendo debutar a dos jóvenes volantes: Carlos Palma de titular y Emilio Izaguirre Jr., hijo del mítico Emilio Izaguirre﻿, multicampeón con el Celtic de Escocia, de cambio. Ambos jugadores mostraron ganas y buen despliegue en el mediocampo.

El encuentro comenzó muy tibio, con jugadas aisladas para ambos equipos, sin mucha profundidad ni claridad en el ataque. Sin embargo, poco a poco Motagua tomó el control y comenzó a generar peligro serio sobre la portería de Perelló. Al minuto 21' llegó el primer grito de gol para los azules. Tras una gran jugada colectiva del panameño Jorge Luis Serrano, que rompió líneas y mandó un pase preciso, Denis Meléndez solo tuvo que cerrar la pinza para abrir el marcador y poner el 1-0. Poco antes del descanso, al 32', Motagua amplió la ventaja con una jugada de laboratorio. Droopy Gómez filtró un pase letal a Jefryn Macías, y este metió un centro raso a Jorge Luis Serrano, quien con muchísima clase eludió la marca del portero y definió para el 2-0.

Al inicio del segundo tiempo, el técnico de Victoria, Jhon Jairo López, hizo cuatro cambios de golpe, intentando recomponer el equipo. Esto le dio mayor dinamismo a su juego y mejoró la ocupación en campo rival. Al minuto 51', Luis Ortiz, portero de Motagua, tuvo una gran intervención para evitar el descuento. Sacó con una mano un potente disparo de Carlos Bernárdez que sorprendió, manteniendo la ventaja azul en ese momento. Luego, al 68', los ceibeños estuvieron muy cerca con un remate de Luis Meléndez tras un centro del 'Puchulín' Serrano, pero el balón chocó en el poste, negándoles el tanto que prácticamente liquidaba el partido en un Nacional que vivió una noche de halloween porque de vacío que estaba que hasta asustaban.

El punto de quiebre llegó al 81', cuando Luis Santamaría, recién ingresado para el ciclón, tuvo que salir lesionado después de solo dos minutos. Esto dejó a Victoria volcado al ataque ya que Motagua se quedó con 10 jugadores, habiendo agotado sus cinco cambios. Al minuto 83', Victoria descontó gracias a Kesdy Sevilla, que aprovechó un despiste en la defensa azul por el costado derecho, poniendo un 2-1 que encendió la lucha en el final del partido. En los minutos finales, Victoria apretó con todo y pidió un penal claro que no fue señalado en perjuicio de Walter 'Colocho' Martínez. A pesar de la presión, Motagua resistió hasta el pitazo final para llevarse el triunfo, agónico y valioso para sus aspiraciones en la tabla.

- FICHA TÉCNICA -