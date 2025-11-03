Ancelotti revela que 'regañó' a Vinicius por la polémica con Xabi Alonso en el Clásico: "Le he dicho lo que pensaba"

Ancelotti afirmó que le dijo a Vinícius que había cometido un error, y consideró que el asunto está "resuelto" tras las disculpas del delantero del Real Madrid.

El seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti , reveló este lunes que habló con Vinícius Júnior y le dio consejos tras su reacción airada en el clásico entre Real Madrid y Barcelona de la Liga Española .

"Hablé con Vinícius del tema, de la reacción. Le he dicho lo que pensaba, que cometió un error. Él lo entendió. Pidió disculpas, creo que está resuelto", dijo Ancelotti en la rueda de prensa en Río de Janeiro en la que anunció los convocados para los próximos amistosos de la 'Canarinha'.

El preparador italiano, que también dirigió a Vinícius en el Real Madrid, opinó que tras el pedido de disculpas del jugador "no hay problema ni aquí, ni con su club, ni con su entrenador", Xabi Alonso.

Vinícius causó una polémica por protestar airadamente y proferir insultos tras ser sustituido en la segunda parte del Real Madrid-Barcelona.

El extremo zanjó la polémica con un pedido público de disculpas en sus redes sociales, en el que pidió perdón al club y a la afición madridista.