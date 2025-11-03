Internacionales

Ancelotti revela que 'regañó' a Vinicius por la polémica con Xabi Alonso en el Clásico: "Le he dicho lo que pensaba"

El DT de la Selección de Brasil reveló que llamó a Vinicius por la gran polémica que desató en el Clásico tras ser sustituido.

    El brasileño hizo show tras salir de cambio en el Clásico y Ancelotti habló con él.
El seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, reveló este lunes que habló con Vinícius Júnior y le dio consejos tras su reacción airada en el clásico entre Real Madrid y Barcelona de la Liga Española.

Ancelotti afirmó que le dijo a Vinícius que había cometido un error, y consideró que el asunto está "resuelto" tras las disculpas del delantero del Real Madrid.

"Hablé con Vinícius del tema, de la reacción. Le he dicho lo que pensaba, que cometió un error. Él lo entendió. Pidió disculpas, creo que está resuelto", dijo Ancelotti en la rueda de prensa en Río de Janeiro en la que anunció los convocados para los próximos amistosos de la 'Canarinha'.

El preparador italiano, que también dirigió a Vinícius en el Real Madrid, opinó que tras el pedido de disculpas del jugador "no hay problema ni aquí, ni con su club, ni con su entrenador", Xabi Alonso.

Vinícius causó una polémica por protestar airadamente y proferir insultos tras ser sustituido en la segunda parte del Real Madrid-Barcelona.

El extremo zanjó la polémica con un pedido público de disculpas en sus redes sociales, en el que pidió perdón al club y a la afición madridista.

Con esas palabras, Ancelotti consideró que la polémica quedó atrás: "Nada más, es un jugador muy importante para nosotros. Le tenemos mucho cariño", agregó el seleccionador brasileño, que mantiene una muy buena relación con Vinícius.

Tras un partido amistoso disputado en Corea del Sur el mes pasado, Vinícius elogió a Ancelotti y dijo que es el entrenador "que más confianza" le dio en su carrera y con el que jugó mejor.

