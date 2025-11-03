Ancelotti revela que 'regañó' a Vinicius por la polémica con Xabi Alonso en el Clásico: "Le he dicho lo que pensaba"

"Hablé con Vinícius del tema, de la reacción. Le he dicho lo que pensaba, que cometió un error. Él lo entendió. Pidió disculpas, creo que está resuelto", dijo <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/fotogalerias/ancelotti-brasil-lista-neymar-golpe-mundial-copa-del-mundo-convocatoria-eliminatorias-NM27813259#image-1" target="_blank">Ancelotti</a> </b>en la rueda de prensa en Río de Janeiro en la que anunció los convocados para los próximos amistosos de la 'Canarinha'.El preparador italiano, que también dirigió a Vinícius en el <b>Real Madrid</b>, opinó que tras el pedido de disculpas del jugador "no hay problema ni aquí, ni con su club, ni con su entrenador", <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/xabi-castiga-a-vinicius-y-define-uno-de-los-temas-que-mas-preocupa-a-todo-real-madrid-mbappe-es-IL28017917" target="_blank">Xabi Alonso</a></b>.<b>Vinícius </b>causó una polémica por protestar airadamente y proferir insultos tras ser sustituido en la segunda parte del <b>Real Madrid-Barcelona</b>.El extremo zanjó la polémica con un pedido público de disculpas en sus redes sociales, en el que pidió perdón al club y a la afición madridista.