Pep Guardiola impacta a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo con lo que dice de Haaland: "Está a ese..."

El Manchester City sigue firme en su lucha por la cima de la Premier League y lo hace de la mano de un Erling Haaland completamente desatado, quien celebró como un robot, haciendo sentido a su apodo de 'androide'. El delantero noruego volvió a ser protagonista con un doblete en la victoria por 3-1 frente al Bournemouth, resultado que mantiene a los de Pep Guardiola como los únicos perseguidores del Arsenal en Inglaterra.

Con 19 puntos de 30 posibles, los Skyblues se aferran al poderío goleador de su número 9, que ya suma 17 tantos en apenas 13 partidos oficiales en lo que va de temporada. Cifras que parecen sacadas de otra época y que, una vez más, despertaron la admiración de su entrenador. Tras el encuentro, Pep Guardiola no escatimó en elogios hacia su estrella, llegando incluso a compararlo con los dos gigantes del fútbol moderno: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. “Es como jugar con Messi o Cristiano, su influencia es enorme. Está claro que necesitamos que los otros jugadores marquen, tuvimos ocasiones. ¿Has visto sus números? ¡Por supuesto! La diferencia es que Messi y Cristiano lo han hecho durante 15 años, y ellos siguen marcando en Estados Unidos y Arabia Saudí”, señaló el técnico catalán.

Guardiola, quien siempre ha ubicado al argentino y al portugués por encima del resto, reconoció que Haaland pertenece a esa misma élite: “Erling está a ese nivel, sí. La manera en la que disparó en el primer gol es simplemente... sabe que va a marcar. Tiene esa hambre. Es increíble trabajar con él".