Pep Guardiola impacta a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo con lo que dice de Haaland: "Está a ese..."

Con 19 puntos de 30 posibles, los Skyblues se aferran al poderío goleador de su número 9, que ya suma 17 tantos en apenas 13 partidos oficiales en lo que va de temporada. Cifras que parecen sacadas de otra época y que, una vez más, despertaron la admiración de su entrenador.Tras el encuentro, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/guardiola-manchester-city-claudio-echeverri-argentina-river-plate-instagram-imagen-NE27986568" target="_blank">Pep Guardiola</a> </b>no escatimó en elogios hacia su estrella, llegando incluso a compararlo con los dos gigantes del fútbol moderno: <b>Lionel Messi </b>y <b>Cristiano Ronaldo</b>.“Es como jugar con Messi o Cristiano, su influencia es enorme. Está claro que necesitamos que los otros jugadores marquen, tuvimos ocasiones. ¿Has visto sus números? ¡Por supuesto! La diferencia es que Messi y Cristiano lo han hecho durante 15 años, y ellos siguen marcando en Estados Unidos y Arabia Saudí”, señaló el técnico catalán.