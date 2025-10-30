Guardiola lo borró del City y el jugador pide irse ya mismo: la imagen que subió en Instagram

<b>Manchester City</b> mantiene su tinte irregular esta temporada con <b>Pep Guardiola</b>. El equipo marcha en la quinta posición de la Premier League, a seis puntos del líder <b>Arsenal </b>y en Champions suma 7 unidades de 9 posibles. Parece que puede ir mejorando de a poco, aunque los fantasmas de la campaña anterior comienzan a acechar.Algunas decisiones de <b>Guardiola </b>son las que depositan al <b>City </b>en este presente. En el mercado de fichajes solo incorporó cuatro refuerzos y se deshizo de futbolistas que él mismo trajo y había hecho jugar en el Mundial de Clubes.