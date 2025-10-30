Internacionales

Guardiola lo borró del City y el jugador pide irse ya mismo: la imagen que subió en Instagram

Claudio Echeverri se encuentra cedido en el Leverkusen y está haciendo presión para dejar el City y volver a su país.

2025-10-30

Manchester City mantiene su tinte irregular esta temporada con Pep Guardiola. El equipo marcha en la quinta posición de la Premier League, a seis puntos del líder Arsenal y en Champions suma 7 unidades de 9 posibles. Parece que puede ir mejorando de a poco, aunque los fantasmas de la campaña anterior comienzan a acechar.

Algunas decisiones de Guardiola son las que depositan al City en este presente. En el mercado de fichajes solo incorporó cuatro refuerzos y se deshizo de futbolistas que él mismo trajo y había hecho jugar en el Mundial de Clubes.

Y uno de ellos ha sido el argentino Claudio Echeverri, que durante el verano pasado se fue cedido a Alemania con el Bayer Leverkusen, pero la situación no marcha de la mejor forma.

En enero de 2024, el City le pagó a River Plate 18 millones de euros por la ficha del 'Diablito', quien se terminó quedando hasta fin de año para disputar la Copa Libertadores con el 'Millonario' y llegó mitad de temporada a Inglaterra.

Después de haber jugado poco, Guardiola lo mandó al campo como titular ante Al Ain en el Mundial de Clubes y el argentino clavó un golazo de tiro libre. Posteriormente, el DT decidió no tomarlo en cuenta y se fue a préstamo al Leverkusen.

La imagen que subió Claudio Echeverri en Instagram confirmando su deseo de volver a River Plate.

En Alemania se estipulaba que sus minutos de juego iban a crecer considerablemente, pero nada fue así. Echeverri apenas juega y ayer, tras no haber sumado minutos ante Padernborn en la Copa, subió un una imagen en Instagram pidiendo volver a River Plate.

De los 13 partidos que jugó el Leverkusen en este comienzo de curso, Echeverri solo vio minutos en seis de ellos. Su promedio de juego es muy bajo y el cálculo lo deja expuesto: 21 minutos por encuentro disputado.

La entidad alemana no lo considera indispensable y su escaso tiempo de juego preocupa. El periodista Renzo Pantich reveló que el 'Diablito' quiere volver a River y empezó a ejercer presión para que su retorno pueda concretarse.

