Guardiola lo borró del City y el jugador pide irse ya mismo: la imagen que subió en Instagram

Manchester City mantiene su tinte irregular esta temporada con Pep Guardiola. El equipo marcha en la quinta posición de la Premier League, a seis puntos del líder Arsenal y en Champions suma 7 unidades de 9 posibles. Parece que puede ir mejorando de a poco, aunque los fantasmas de la campaña anterior comienzan a acechar. Algunas decisiones de Guardiola son las que depositan al City en este presente. En el mercado de fichajes solo incorporó cuatro refuerzos y se deshizo de futbolistas que él mismo trajo y había hecho jugar en el Mundial de Clubes.

Y uno de ellos ha sido el argentino Claudio Echeverri, que durante el verano pasado se fue cedido a Alemania con el Bayer Leverkusen, pero la situación no marcha de la mejor forma. En enero de 2024, el City le pagó a River Plate 18 millones de euros por la ficha del 'Diablito', quien se terminó quedando hasta fin de año para disputar la Copa Libertadores con el 'Millonario' y llegó mitad de temporada a Inglaterra. Después de haber jugado poco, Guardiola lo mandó al campo como titular ante Al Ain en el Mundial de Clubes y el argentino clavó un golazo de tiro libre. Posteriormente, el DT decidió no tomarlo en cuenta y se fue a préstamo al Leverkusen.